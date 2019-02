Competencia de Cataluña dice que el decreto de VTC causa "perjuicio inmediato" a los ciudadanos

Publicada el 06/02/2019 a las 18:33 Actualizada el 06/02/2019 a las 19:11

"Debilitar la competencia"

"Decisión política"

La Autoritat Catalana de la Competencia (Acco) haaprobado por el Govern sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC), al considerar que "supone un perjuicio inmediato para los usuarios", a los que "impide beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que suponen estas plataformas"; informa Europa Press.Así lo indica en el informe emitido sobre la, que obliga a los VTC a contratar sus servicios cony que, con su entrada en vigor el viernes, ha llevado a Uber y Cabify a dejar de dar servicio en la Comunidad.Según la autoridad de Competencia catalana, estas plataformas han supuesto "la aparición de unadesde el punto de vista de los usuarios".En su análisis sobre el Decreto del Govern "lamenta" así quee incentive una modalidad de contratación más ineficiente.Por ello, recomienda no convalidar el Decreto Ley de VTC en el Parlament . Además, este órgano supervisor del mercado advierte de que aunque no puede impugnar Decreto, sí puede recurrir todas las normativas que deriven de él, como las que desarrollen ayuntamientos y entes supramunicipales para ampliar el tiempo mínimo de contratación para los VTC.En su análisis del Decreto, publicado este miércoles y recogido por Europa Press, la Acco considera que "profundiza en la dualidad regulatoria" y ahonda en la "entre dos servicios de transporte materialmente idénticos"."Lo hace con elcompetitivas que los operadores de VTC han ejercicio respecto al servicio del taxi, sector tradicionalmente preservado de competencia", argumenta este órgano.Frente a ello, la Acco considera que los poderes públicos deberían propiciar "un entorno de mercado que posibilite el desarrollo de la actividad en" y reconozca derechos y obligaciones equivalentes para los diferentes operadores.También ha considerado que las limitaciones legales que establecen las administraciones deben respetar los, no discriminación y mínima distorsión."La elección de un modelo más o menos procompetitivo para este tipo de transporte constituye exclusivamente una", concluye el organismo.