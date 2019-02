La CNMV defiende no investigar las escuchas a exresponsables del supervisor y dice que el BBVA hace "lo que debe hacer"

Publicada el 07/02/2019 a las 13:03 Actualizada el 07/02/2019 a las 14:32

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha dicho este jueves que no es partidario de investigar las supuestas escuchas y seguimientos a exresponsables de la institución en el pasado encargados por BBVA porque, en caso de ser delito, estarían prescritos. "No soy muy partidario de preocuparme ahora más de la cuenta o dedicar recursos a algo que ocurrió hace 12-13 años, por lo que mi inclinación a hacerlo [investigar] es limitada", ha explicado.Abella cree que el BBVA , al que ha calificado como "un gran banco", esdel banco bajo la presidencia de Francisco González a través de la firma de detectives del excomisario encarcelado Villarejo durante 2004 y 2005, y está convencido de que "está haciendo el trabajo que tiene que hacer".Así lo ha indicado Albella en un encuentro con periodistas tras la conferencia Spanish Funding organizada por la Asociación para los Mercados Financieros de Europa (AFME), a la vez que ha indicado que la institución que preside está siguiendo este caso y que su cometido será asegurar que se den lasen el supuesto de que se incumpla lo señalado en el código de buenas conductas corporativas."Es un tema que consideramos relevante y al que estamos prestando mucha atención, dicho lo cual tenemos muy claro cuál es nuestro", ha precisado el presidente de la CNMV, recordando que éste es esencialmente el de la promoción correcta de la información financiera de las compañías cotizadas.Sin embargo, ha subrayado que cada vez está cobrando más importancia la, ya que se considera relevante también que las empresas informen sobre riesgos reputacionales que pudieran afectarles, con mención especial a los relacionados con la corrupción.La CNMV cuenta con un código de conducta que establece que cuando a un consejero le puede afectar un tema penal, el consejo debe valorar si éste debe. "Por el momento creo que esta cuestión en BBVA no se ha valorado", ha dicho, en referencia a que Francisco González mantiene un puesto honorífico en la entidad azul."Nuestro ámbito de actuación es asegurar que se den las explicaciones adecuadas, todo lo que pudiera decir al margen de eso serían consideraciones que puedo hacer como ciudadano, pero yo soy el presidente de la CNMV y", ha precisado. "Lo sano es que las instituciones estemos cada una en el terreno que nos corresponde", ha añadido.