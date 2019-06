El Banco de España insiste en que la subida del salario mínimo "tendrá un impacto negativo en el empleo"

Publicada el 07/06/2019 a las 12:55 Actualizada el 07/06/2019 a las 13:43

España superará "holgadamente" su PIB potencial

"No tenemos una bola de cristal"

El director general de Economía y Estadística del Banco de España,, mantiene que", aunque matiza que hay un "" al respecto y que todavía es pronto para realizar un cálculo "riguroso" sobre el impacto preciso, que no se tendrá hasta el verano de 2020, y que, en cualquier caso, "no hay ninguna metodología infalible".Así lo ha señalado Arce durante la presentación del informe trimestral de la economía española, después de que, instase el martes al Banco de España que deje de lado "" sobre el empleo por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque ""."No hemos variado sustancialmente nuestra visión del análisis que hicimos en febrero, pensamos que sigue siendo válido, lo actualizaremos con la muestra continúa de vidas laborales, pero seguimos pensando que la subida del SMI terminará teniendo un impacto negativo en el empleo", ha dicho Arce, quien cree que sobre el signo negativo del efecto de la medida "caben pocas dudas" y prevé un "efecto moderador" del empleo derivado del mayor coste laboral que supone el incremento.Arce ha defendido que el análisis realizado por el organismo el pasado mes de febrero, que estimaba un impacto de la medida del 0,8% en la creación de empleo, ha pasado "rigurosos filtros de calidad científica", si bien ha aclarado que se llevó a cabo conforme a la estadística de muestra continua de vidas laborales del año 2017 al ser la última disponible, de forma que hizo una traslación del impacto que tuvo la subida del 8% del SMI ese año, que fue un "modesto" 1%, al ejercicio 2019.Dicha traslación dio como resultado que, el equivalente al 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo existentes en el mercado laboral.En este sentido, Arce ha insistido en que la estimación del impacto de la subida del SMI este año se realiza sobre la muestra de trabajadores de 2017 al no estar disponible ni la del ejercicio de 2018 ni la de 2019, que no se conocerá hasta el verano de 2020, por lo que la población de trabajadores "ha podido cambiar en estos dos años y puede dar lugar a que esa extrapolación sea menos precisa".El Banco de España asegura que, lo que permitirá que siga reabsorbiéndose el "todavía elevado" volumen de desempleo.No obstante, prevé que el crecimiento del PIB evolucione dentro de una "senda de gradual desaceleración" a lo largo del horizonte de proyección (2019-2021), como consecuencia de la "atenuación progresiva" de los efectos expansivos de las medidas de política monetaria adoptadas en los últimos años, el "agotamiento paulatino" del efecto expansivo de las medidas presupuestarias adoptadas en 2018 y la moderación del consumo de los hogares y el repunte de su tasa de ahorro, junto con el mantenimiento de un "elevado grado de incertidumbre global".En cuanto a la evolución del mercado de trabajo, en cambio, el Banco de España también, hasta el 2% este año, cuatro décimas más que la estimación de marzo, y ha mantenido en el 1,6% el crecimiento previsto para 2020 y 2021. De esta forma, la tasa de paro cerrará este año en el 13,8%, una décima menos que la previsión anterior, y se situará al final del periodo (2021) en el 11,8%, tres décimas menos que lo estimado en marzo.Arce ha subrayado que "las metodologías cuantitativas por muy sofisticadas que estén, ninguna es infalible", y se trata de una cuestión "enormemente compleja", al ser además una subida sobre la que "no existen precedentes históricos" por su magnitud. "No tenemos una bola de cristal para medir el futuro", ha añadido.Por ello, desde el Banco de España sostienen quey conocer con precisión el impacto de la subida del SMI del empleo.El director general de Economía y Estadística del Banco de España ha apuntado que el organismo seguirá analizando "con mucho cuidado" toda la información de la que disponga sobre la evolución del empleo, y ha vuelto a reiterar el compromiso manifestado ya por el gobernador del Banco de España de publicar un informe una vez que se publique la muestra continua de vidas laborales del año 2019, algo que tendrá lugar en el verano de 2020.Eso sí, ha apuntado que se continuará utilizando la metodología utilizada para el primer estudio, que ha sido discutida y analizada por otros expertos del ámbito académico, de ministerios y otros bancos centrales.