El exjefe de seguridad de Iberdrola dice al juez que no reconoce su voz en las grabaciones con Villarejo

Publicada el 19/02/2020 a las 16:59 Actualizada el 19/02/2020 a las 17:42

El exresponsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, citado para declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha señalado que no reconoce su voz en las grabaciones en las que supuestamente conversaba con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. Asenjo, que comparecía en calidad de investigado, ha respondido finalmente a las preguntas de los fiscales en el marco de la causa que investiga la relación de la eléctrica con el comisario si bien la defensa adelantó en un escrito que se acogería a su derecho a no declarar. Informa Europa Press.

El exjefe de seguridad ha sido preguntado en concreto sobre cuatro grabaciones de audio en las que supuestamente conversaba con Villarejo –y en una de ellas también con el socio del comisario, Rafael Redondo–. Ante estos audios, fuentes jurídicas consultadas señalan que el exjefe de seguridad ha indicado en reiteradas ocasiones que no se reconocía en ellos. Estas fuentes apuntan que tras escuchar varios cortes de conversaciones, Asenjo ha incidido en que no respondería más sobre los mismos acogiéndose a su derecho a no declarar, tras lo cual sólo se habría dado una pregunta más por parte del Ministerio Fiscal sobre si tenía conocimiento de una empresa, algo que ha negado el exdirectivo de Iberdrola. Tras esto, ha finalizado la declaración de Asenjo.

Esta era la tercera y última citación para Asenjo, para quien no se han pedido de momento medidas cautelares, y llegaba después de que su defensa diera un giro a la estrategia de colaboración con el Juzgado Central de Instrucción número 6. Ese cambio ya fue adelantado en un escrito presentado este mismo lunes ante la Audiencia Nacional, en el que anunciaban que se acogerían a su derecho a no declarar sobre las grabaciones. Este cambio de estrategia llegaba después de que pidieran, infructuosamente, el levantamiento del secreto del sumario de la pieza 17 del 'caso Tándem', en el que se investigan los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas de Villarejo.

Esas mismas fuentes apuntan que los audios sobre los que ha sido preguntado este miércoles el exjefe de seguridad hacían alusión a reuniones de trabajo en las que se hablaba de una posible creación de una empresa, y otras en la que aparecía el nombre de Manuel Pizarro, quien fuera presidente de Endesa, competidora de Iberdrola.

Un total de 17 trabajos

La pieza separada y secreta se abrió el pasado mes de octubre de 2019, a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo 'moncloa.com' y 'El Confidencial'. Iberdrola anunció ese mismo mes que abriría una investigación exhaustiva en forma de informe 'forensic' para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo mediante la que se habrían ejecutado y facturado los contratos.

El informe fue encomendado a PwC y se suma a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario. En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.