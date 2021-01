Retrato robot de los 'youtubers' que se ahorran millones en Andorra: hombre, joven, rico y con su público e influencia en España.

Publicada el 20/01/2021 a las 06:00

Son al menos 16 youtubers y creadores de contenido. Todos jóvenes y con grandes patrimonios de acuerdo con diversas publicaciones. Todos españoles. Ninguna mujer. El Rubius, el último en anunciar que se va a vivir a Andorra para pagar muchos menos impuestos que en España, se embolsó más de cuatro millones de euros en 2020, según la web SocialBlade.

Si uno ha nacido en los años ochenta o antes, probablemente estará muy poco familiarizado con los siguientes nombres: Willyrex, Vegetta, The Grefg, Lolito, AuronPlay, Staxx, Alexby, Ampeter, Vicens, ElmiilloR, ByAbeel, Fargan, Invicthor, PokerR988 o Thetoretegg1. Son los sosias de españoles blancos, jóvenes y con mucho dinero que se habían mudado a Andorra antes que El Rubius.

¿Por qué Andorra? En el caso de los youtubers, parte de su trabajo consiste en vivir encerrados en una casa a todo lujo y conectados a la red, y el Principado, que hace un siglo era un estado semi-feudal sin conexión por carretera con España o Francia, es uno de los pocos estados donde la fibra óptica llega al 100% de los hogares. Hay otras ventajas: deportes de montaña, una naturaleza imponente y una administración que ha hecho test PCR y de antígenos a toda su población mayor de seis años en la lucha contra el covid-19. Pero, por encima de todo, la verdadera razón es pagar menos en el país de origen.

Una de las quejas de El Rubius es que llevaba más de 10 años cotizando en España y Hacienda le trataba como un “criminal”. “El Gobierno no entra a valorar la decisión de cualquier persona de trasladarse a vivir a otro país”, responden a este medio en Hacienda sobre el cambio de domicilio fiscal de este creador digital. “Dicho esto, es importante hacer pedagogía fiscal”, matiza el ministerio que dirige María Jesús Montero. “Los impuestos son la garantía para gozar de unos servicios públicos universales y de calidad, y son un mecanismo para fomentar la igualdad de oportunidades. Tener una sanidad y educación pública y universal son factores esenciales para que exista el ascensor social”.

En las redes, muchos de los personajes más celebres (con la excepción del más influyente, Ibai Llanos, que ha defendido tributar en España) se han lanzado a defender a El Rubius. "Cuando me fui a vivir a París nadie me decía que a dónde iba? Porque no pagaba los impuestos en mi país. Lo que jode no es que los pague o no en España... eso lo tengo claro, porque si El Rubius se fuera a Francia todos callaos como perras, esto va de moral, del bien y el mal", publicó en Twitter PokeR988, uno de los españoles fiscalizados como andorranos.

"Pues si yo ganase lo que gana Rubius no me iría a Andorra"



Tranquilo, nunca vas a ganar lo mismo, no vas a tener que tomar esa decisión. January 17, 2021

La afluencia de fortunas españolas domiciliadas en Andorra no es nueva, pero sí ha tenido altibajos a lo largo del último cuarto de siglo. La última hornada, la de youtubers o marketers digitales (además de deportistas), está muy vinculada a una fecha: el 10 de febrero de 2011, que es cuando entró en vigor el Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, rubricado por ambos países un año antes –enero de 2010–, tal y como apareció publicado en el BOE.

Desde febrero de 2011 Andorra dejó de ser para España un paraíso fiscal al levantar el Principado pirenaico el secreto bancario, un acuerdo que el minúsculo país asumió dentro de los compromisos adoptados ante el G20 en 2009. En paralelo a su pacto con España, Andorra anunció que aplicaría los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de intercambio de información, un paso clave para abandonar la lista negra compartida con Vanuatu, Barbados, Seychelles o Panamá.

El Ministerio de Hacienda, con Elena Salgado al frente, suprimió un requisito clave adoptado en 1999: dejar de requerir a lo largo de cinco años la tributación a través de la renta de las personas físicas (IRPF) a aquellos que se iban a vivir a Andorra o a cualquier otro paraíso fiscal. Es decir, aquellos patrimonios que se domiciliaran en territorio andorrano antes del acuerdo eran gravados durante un lustro a un tipo impositivo del 45%; a partir de 2011, tributarían al tipo andorrano, de un máximo del 10%, además de disfrutar de otras prebendas fiscales como un IVA superreducido.

¿Qué pasó en 1999? Que un escándalo precisamente relacionado con Andorra y la tenista Arantxa Sánchez Vicario, triple ganadora de Roland Garros, llevó al Gobierno de Aznar a endurecer los requisitos con los residentes en este tipo de países. La exdeportista recibió tres condenas, la última en 2009, y fue obligada a devolver 3,5 millones de euros al considerar el fisco que Sánchez Vicario no había residido el mínimo exigido de 183 días entre 1989 y 1993.

Cuando me fui a vivir a París nadie me decía que a dónde iba? Porque no pagaba los impuestos en mi país. Lo que jode no es que los pague o no en España... eso lo tengo claro, por que si el Rubius se fuera a Francia todos callaos como perras, esto va de moral, del bien y el mal. — PokeR988 (@PokeR988HD) January 17, 2021

Tras la polémica el Gobierno aplicó lo que se llamó la cuarentena fiscal, vigente entre 1999 y 2011: pagar cinco años impuestos en España por irse a vivir a un paraíso tributario. En ese periodo, la hemeroteca no recoge muchas domiciliaciones en Andorra, si acaso la del motociclista Jorge Lorenzo en 2006 y 2007 para luego mudarse a Suiza.

El boom andorrano llegó en 2011 y ha sido protagonizado fundamentalmente por deportistas, a los que los youtubers se habrían sumado luego con el auge de los e-games y la digitalización de todos los aspectos de la vida. Dos colectivos de deportistas españoles invaden el Principado: motociclistas, pero especialmente ciclistas.

En el caso de los ciclistas, tal ha sido la afluencia –y no solo de españoles– al Principado que entre los profesionales se organizan para entrenar, siempre que la climatología lo permita. Joaquim Purito Rodríguez, doble ganador del Giro de Lombardía, fue entrevistado en 2017 por el youtuber Ibon Zugasti en su casa andorrana. Incluso en las retransmisiones televisivas se hace proselitismo de la vida tranquila y bucólica en Andorra y de lo recomendable que es moverse en bici por sus carreteras pasando por algo la pedagogía fiscal a la que apela el ministerio.

"No se van porque aquí paguen mucho. Se van porque allí pagan muy poco", defiende el portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, Carlos Cruzado. "Es un problema que se da también en otros países de Europa. El momento, además, no parece muy oportuno, en un momento en que aumenta el gasto público por el covid-19. Es llamativo el traslado fiscal en estos momentos", lamenta Cruzado.