Los abogados que vencieron a Glovo en el Supremo demandarán a Uber Eats por "cesión ilegal" de 'riders' a subcontratas

Publicada el 11/08/2021 a las 06:00

A horas de la entrada en vigor de la denominada Ley Rider, la norma legislativa impulsada por el Ministerio de Trabajo que obliga a las plataformas tecnológicas de reparto a contratar a sus trabajadores, reina el revuelo entre los trabajadores. Decenas de riders preguntan cómo sumarse a la demanda colectiva que prepara el bufete de abogados SBO contra Uber Eats y contra Deliveroo: en el primer caso, porque la filial de Uber está poniendo en contacto a los trabajadores con ETT de trabajo temporal, como adelantó infoLibre el pasado 31 de julio; en el segundo, para que Deliveroo, que ha anunciado que se marcha de España al desplomarse su cuota de mercado, reconozca la antigüedad de sus repartidores con los consiguientes derechos laborales, indemnización incluida. Esta segunda práctica también incluye a Uber, pero las denuncias de este tipo hay que presentarlas empresa por empresa.

El despacho SBO Abogados no es un bufete cualquiera en el sector: es el que consiguió que el Tribunal Supremo reconociera en septiembre de 2020 que los riders de Glovo fueran declarados falsos autónomos, es decir, que la plataforma tecnológica no era "una mera intermediaria" según la sentencia sino que existía una relación laboral. El histórico fallo fue el primero del alto tribunal: después vendrían más, hasta totalizar más de 50 sentencias en el mismo sentido a distintos niveles jurisdiccionales. Ahora, a un día del aterrizaje de la ley (este jueves 12 de octubre), SBO reconoce que se ha comprometido con varios colectivos de repartidores a presentar una demanda colectiva contra Uber ante los correos electrónicos que están recibiendo sus empleados.

Desde hace semanas, los riders de Uber Eats han sido contactados por la plataforma para la que repartían con el siguiente mensaje: "Si no has comenzado a trabajar con una flota, por favor haz clic aquí para autorizarnos a proporcionar tus datos de contacto a nuestros socios de flotas. Ellos se pondrán en contacto contigo en breve para darte más detalles". A continuación, dos opciones: "Sí" o "no". Quienes han contestado que sí, son contactados por una ETT como Randstad o Jobandtalent. Es el caso de un repartidor que cuenta su caso en un grupo de Telegram, según ha podido comprobar este medio: "Me está llamando una empresa de parte de Uber", dice. "Supuestamente me pagan por 20 horas 525 euros con incentivos. ¿Me pasa algo si digo que no?". La confusión reina en el gremio.

La demanda colectiva la confirma Luis Suárez Machota, uno de los socios fundadores del despacho. "La nueva ley, o así lo entendemos, establece una presunción de relación laboral entre el trabajador y las plataformas. Pero está todo sin desarrollar", lamenta. "Y ese vacío se deja al albur de la negociación colectiva, con el problema de que estamos ante un un sector liliputiense en el sentido de que hay muchas organizaciones, a veces creadas por las propias empresas, cuyos trabajadores apenas tienen capacidad reivindicativa". Suárez Machota, que fue diputado autonómico de IU, indica que han constatado que Uber subcontrata a través de ETT. "Y Amazon también, aunque de momento la demanda irá dirigida a Uber".

"Despido colectivo encubierto"

Un documento para adherirse a la demanda, con huecos para rellenar con nombre, apellidos o DNI, está corriendo por los grupos. "A raíz de la aplicación y aprobación de la Ley Rider el 12 de mayo de 2021 [cuando se aprobó en el Congreso], Uber Eats España ha solicitado a varias empresas de trabajo temporal la cesión de la plataforma a las mismas subcontratas, entre ellas randstad y Jobandtalent. Se solicita a la Inspección de Trabajo y al juzgado pertinente que intervenga en la cesión ilegal de trabajadores por parte de Uber Eats a diferentes ETT que se está produciendo en varias ciudades de toda España".

"Además", reza el formulario, "los propios trabajadores que éramos autónomos no estamos siendo ni contratados ni por Uber Eats ni por la empresa de Trabajo Temporal, por lo que obviamente no se está respetando ni nuestra antigüedad ni nuestra preferencia a la hora de ser contratados en el caso de querer que esto sea así; de este modo, se está produciendo un despido colectivo encubierto. Para finalizar, esperamos que la Inspección de Trabajo actúe con prioridad y dinamice y desbloquee la situación, ya que la cesión ilegal de trabajadores está tipificada como delito".

"Uber eats se está saltando la ley: o nos regulariza o que nos dé verdadera autonomía laboral, como ha hecho Glovo", razona Fernando Roan, portavoz de la Asociación Unificada de Riders, AUR. "Quien no quiera contratos precarios con subcontratas de Uber no va a poder trabajar, por lo que miles de familias se van a quedar en la calle. No nos podíamos quedar de brazos cruzados". AUR apoya la demanda colectiva, en la que hay una treintena de inscritos ya.

"Cada repartidor tendrá que hacer un determinado número de pedidos y, si no los cumple, será despedido. Pero esos pedidos van a suponer trabajos de ocho horas por debajo del salario múnimo y poniendo los trabajadores el móvil, la gasolina, la moto o la bici, las EPIs, etcétera", deplora Roan. Uber ha rechazado hacer declaraciones y ha pedido esperar al jueves para presentar su modelo. Este medio ha escrito también a Deliveroo, sin obtener respuesta.

La asociación AUR defiende un modelo mixto (asalariados y autónomos) como el de Glovo, algo que genera controversia en el sector. Hay organizaciones favorables de que todas las empresas hagan contratos de trabajo (RidersxDerechos, CCOO, UGT) y otras que defienden que la relación laboral debe de ser la de trabajadores por cuenta propia (Apra). Glovo ha anunciado que contratará al 20% de su flota (unos 2.000 riders) y el resto, el 80%, seguirá como autónomo. Esto no ha gustado a todos: CCOO ha denunciado esta semana a Glovo ante la Inspección de Trabajo por "desafiar" la Ley Rider, ya que entiende que tendría que contratar al 100%.

Los chat son una cacofonía. Muchos repartidores de Apra y colectivos similares acusan a los sindicatos CCOO y UGT de la nueva situación, que tiene medio centenar de fallos judiciales a favor. Otros contemporizan. Igualmente, los sindicatos mayoritarios organizan videoconferencias con bastante seguimiento en las que recomiendan seguir determinados pasos.

Por otro lado, el bufete SBO confirma que interpondrá otra demanda, también colectiva, contra Deliveroo por no reconocer la antigüedad de los repartidores, con lo que éstos perderían los derechos adquiridos. Una práctica que afecta a Uber -se incluirá en la primera demanda- y a Amazon. "Yo prefiero llamarlas de,andas individuales agrupadas", ironiza el abogado Luis Suárez Machota. "Estamos en la fase de confección y recogida de datos. Y a la vuelta del verano las interpondremos".