Barcelona en el corazón

(Traducción del autor)

la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca

Federico García Lorca

(Traducción de Josep M. Rodríguez)



(Traducción del autor)

Tras los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado agosto, los poetasse reúnen para dedicar unos versos a la capital catalana._________________________Las RamblasEn el lugar de las flores ordenadas,las flores esparcidas.En el lugar de la vida,cadáveres esparcidos.En el sitio de todos,de repente la nada.Y la falta de realidad.Y un exceso de realidad.Las flores de unas muertes esparcidas.Minuto de silencioEn este duelo están todos los dueloscomo en su nombre pueden estar todos mis nombres,los de mis hijos antes en encerrarse en su cuarto.Bienvenido a la plaza una vez más,nos lo dice el verano o el otoño a deshora,la vieja lentitud de un dolor sin palabras.Bienvenidos a un resto del silencio.Es el deber de las autoridades,enterrar a los muertos y convocar la muerte.Con la lengua de fuego de un avión,con los tambores del patíbulo,con el desahucio en la memoriay la oración del atentado,convocar a la muerte y enterrar a los muertos.Ya lo hemos visto todo, pero escucha…De nuevo están ahílos casco del caballo, las casas incendiadas,la violación y las banderas.Hoy han sido cien víctimas,tal vez tú y yo, nosotros,vivos en el ayer de las ciudades,rodeados de mar, de sangre antigua,con palabras mal puesta en la colade una conversación interrumpida.Claro que tengo miedo.Dora la luz el rostro de un cadávertodavía caliente,el zapato de un niño todavía dormidoy el cálculo preciso de un misil:los sesenta segundos mal contadosque tienen los minutos de silencio.Claro que estoy aquí, en esta plazadonde la historia abre los balconespara reconocer su duelo y su catástrofe.Están aquí mis nombres,las sílabas heridas con las que llamaréesta noche a mis hijos:que la cena está puesta,que es la última cena como todas las cenas,que duele la campana del reloj en la plaza,el principio del fin,la sábana de olvidos para tapar un rostro.Y, claro está, la sombra me persigue.Duele también la buena muerte,lo que se llama y firma la muerte natural.Lo saben los doctores de la nada,lo saben de verdad,como lo saben las mentiras,como lo saben todas las lápidas sin nombre.En este duelo pueden estar todos los duelos.Las Ramblas, 1967Recuerdo que llegamos por la noche,un domingo de marzo.Una pensión umbría en el Ravalfue nuestro alojamiento: se escuchabala radio a todo volumen. Y luego,Las Ramblas se llenaron de banderasdel equipo de fútbol que a mí ya me gustaba:las únicas banderas permitidas entonces.Fue mi primera noche en Barcelona,con toda la familia.Mi padre era viajante de comercio.Volví después a hoteles, no a pensiones,muchos años más tarde,con parejas distintas, con mis hijas pequeñasen tiempos más recientes.Quise fundirme con la multitud—una sana costumbre—,sentir el sol filtrado por los árbolesde los que hablaba Jaime Gil de Biedmay pasear con los amigos nuevos;me citaba con Joan en el Café de la Ópera,con Pere y con Miquelen el Zurich o en el Boades.Me angustia ahora ver la violencia y la muerteen lo que siempre ha sido para míun espacio de libertad.Los fanáticos siembran el terror,escogen las ciudades que hemos amado todos.Regresaré, sin duda, cualquier día.Y nunca he de olvidar aquel primer viajeen el Seat azul oscuro y lento,las pesadas maletascon informes y muestras de tejidos,moviéndose en las curvas del Garraf.Coneguda crueltatLa mateixa ciutat només dura el seu temps.Totes les Barcelones són unes dins les altrescom unes invisibles nines russes.La ciutat que jo estimo encenia pocs llumsen les nits fosques d’un país infame.La de la llibertat va començar a ocultar-la.Residus menyspreats de veritatvan tornar a mi com rosessalvades de qui sap quines escombraries.Ara ja és una altra Barcelona:la que més llums ha encès,la de la indiferència. La més cosmopolita.Aliena i fugaç, una gentada emplena,les nostres cases i carrersigual que un escenari abandonaton haguessin un dia rodat una pel·lícula.Potser avui, si no fos per tants records,ja no l’estimaria.De sobte, res no acaba.D’infant vaig veure assassins a missa.Els mateixos silencis, flors, espelmesper als mateixos crims.Barcelona, quan torni a amenaçar-nosaquella coneguda crueltat,et tornaré a cantar.Conocida crueldadUna misma ciudad dura sólo su tiempo.Todas las Barcelonasestán las unas dentro de las otras,como unas invisiblesmuñecas rusas.Esa ciudad que amo encendíapocas luces en las oscuras nochesde aquel país infame. Otra ciudad, después,la de la libertad, la fue ocultando.Despreciados residuos de verdadvolvieron como rosas hasta mísalvadas de quién sabe qué basura.Ahora es una nueva Barcelona:la que más luces ha encendido nunca,la de la indiferencia. La más cosmopolita.Un gentío a la vez fugaz y ajenoatesta nuestras casas, nuestras calles,igual que un escenario abandonadodonde hubieran rodado una película.Quizá no la amaría si no fuerapor todos mis recuerdos.De pronto, nada acaba.De niño pude ver asesinos en misa.Esos mismos silencios, flores, velas,por unos mismos crímenes.Cada vez, Barcelona,que aquella conocida crueldad nos amenace,te volveré a cantar.Mi Rambla de las floresPoco a poco la Ramblase abarrotó de gente.Sus voces silenciaron a los pájaros,soliviantados pájaroscomo flechasde luz.No tinc por, era el grito,golpeando la tarde.No, no tenemos miedoporque tenemos miedoa dejarnos llevar como una ramaque arrastra el ríoen su aguas violentas.No tener miedo,no cerrar nuestros ojos,no callar nuestra boca.Somos muchas las vocesque arrastramos jironesde una historia podrida.Entre todos sabremos levantarla.Non tinc por, non tinc por,era el grito.Y de pronto ensordezco.Debajo de las vocesoigo un rumor lejano:son mis pasos felices de otro tiempo(era joven y estaba embarazada).La calle más alegre del mundolatiendo con un viejo corazónque renueva sus pasos.Me veo. Te siento.Se desnuda la tardellena de genteporque he vuelto a encontrarte,porque he vuelto a ser tuya, Barcelona.Calle río(Las Ramblas, Barcelona, verano 2017)Esta calle nos lleva hacia el mar nuestro,hacia el mar de los griegos, donde hundesu primera raíz,de savia azul,la mejor concepción de la belleza.Quizá por eso la estatuanunca señala ni advierte,hace el gesto tan sólode fijar el asombro al presentirla aventura, el doradode playas nunca vistas,las ínsulas extrañas,las Ítacas de Ulises.Esta es la calle puerto abierto al viaje,la calle travesíaque invita a partir lejosy hacia sí,la calle inclinación al horizonte,la calle siempre floren sensualísima actitud de entrega.La gente quizá intuyeese norte magnéticoy vibra ciegamente.Esta es la calle ríoque va a dar en el mar,que nunca–nunca aquí‒es el morir.AgostLes parets blanques, la carn blanca.Cossos blancs. Llicorella i la navallaal tou de l'ull, imams mitrats‒feblesa de l'ull o de la carnque som nosaltres.Alzina, pi, mimosa, figuerai, al fons, una mar que sembla eterna.Adormit, insensible, exànime, numb.Llibertat sense causalitat,sense déus o dimonisque provoquin allò altre.Còdols, sorra, ulls de sirena.Fe i raó diluïdes en la transparènciade l'aigua: minvant, furient, plàcida.Potser el fons del no-res també és blanc,com ho és tot allò que no veuréi que possiblement sempre hi és:cruel horror sense artificiendins d'allò que ens fa com som.Sorra blanca, mar blanc,blancor desesperada.Cadaquès, 19 agost 2017AgostoParedes blancas, carne blanca. Cuerposblancos. La piedra de pizarra y la navajaen el centro del ojo, imanes con la mitra‒debilidad del ojo o de la carneque somos todos.Pino, encina, mimosa, higueray, de fondo, la mar con su eterna apariencia.Somnoliento, insensible, exánime, numb.Libertad sin causalidad,sin dioses o demoniosque provoquen lo otro.Guijarros, arenal, ojos de sirena.Fe y razón diluidas en la transparenciadel agua: decreciente, enfurecida, plácida.Tal vez el fondo de la nada es blanco,como blanco es lo que no veréaunque probablemente estará siempre:cruel horror sin artificiodentro de todo aquello que nos haceser como somos.Arena blanca, blanco mar,blancura desesperada.Cadaqués, 19 de agosto, 2017donde haya un ellosy un nosotroshabrá un muroa cada movimiento de tierra sus piedrascaerán sobre nuestras cabezas sus cabezas que se partenigual que las nuestrasun cuerpo es despedido o aplastadosiguiendo las leyes de la físicaimportan la masa la velocidad y el punto de impactono importa el signo de la violenciani de qué sudor fue creadoda igual cómo sus mejillas sus ojos sus dienteslas leyes de la física tratan a todos los cuerpos con la misma indiferenciano saben del deseo de vivir ni de la locura de matarnosotros síellos también28 de agosto de 2017A InmortalidadeEu non quero morrer.Antes de ningún deus,Xa estabamos aquí,Na covaCun pigmento ocreE un cuspe indestrutíbelDe muíño na boca,Prendendo un lumeCun vento desdentadoNa ánima da neve,Abrazados a un abrazoAprendendo a signarCon pel iridescente,Outra vez, outra vez!,Na invención da sombra.Eu non quero morrerComo os meus antergosQue vivironCrucificados polas asasComo morcegosNas portas da aldeaTomada polo deusDos enterradores,El,O derradeiro cravo.Eu non quero morrer.Non quero réquiemNin lápida de mármoreContra o poderoso esquezo,Nin ser cinza ao mar,A pudorosa alquimiaNa vixilia das anemones.Non, eu non quero morrerNin que me mate un odioInmortal.Só quero durmirUns trescentos anosDe souto,E espertar súpeto,De raíz,Pola pobre arteDe morrer.La inmortalidadYo no quiero morir.Antes de ningún dios,Estábamos aquí,En la cueva,Con un pigmento ocreY una saliva indestructibleDe molino en la boca,Encendiendo un fuegoCon viento desdentadoEn el alma de la nieve,Abrazados a un abrazo,Aprendiendo a signarCon piel iridiscente¡Otra vez, otra vez!,En la invención de la sombra.Yo no quiero morirComo mis antepasadosQue vivieronCrucificados por las alas,MurciélagosEn las puertas de la aldeaTomada por el diosDe los enterradores,Él,El último clavo.Yo no quiero morir,No quiero réquiemNi lápida de mármolContra el poderoso olvido,Ni ser ceniza al mar,La pudorosa alquimiaEn la vigilia de las anémonas.No, yo no quiero morirNi que me mate un odioInmortal.Solo quiero dormirUnos trescientos añosDe bosque,Y despertar sin más,De raíz,Por el pobre arteDe morir.AtardecerLos coches, en hilera:una deconstrucción del arco iris.En la radio, palabras como muertos o furgón.Llevamos ya dos horas retenidosy una mujer se acerca a nuestro coche.Su hijo tiene sed.¿Cómo le habrá explicado lo que está sucediendo?Yo también trato de explicarme el mundo,quizá por eso escribo este poema.(El sol de hoy no logra huir del tópico,forma un charco de sangre.)Llevamos ya dos horas retenidos,estáticos,como la superficie de un río congelado,como el tiempo de las fotografíasque se verán mañana.La muerte sigue estando tan lejos y tan próxima…Nada ha cambiado.Todo ha cambiado.Elsufrimiento no tienereligiónno tieneni bandera ni patria el sufrimientodiceestoy aquíno puedesacallarmeno puedesdisfrazarmeno podéisespantarme ocultarmenoapropiaros de míno podéisni siquierahacerme más pequeño el sufrimientodicepuedoadaptarme a la formade cadacorazóntrazaren cada unola señal de la muerte.(Agosto 2017)