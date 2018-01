Noir

José Daniel García

La Isla de Siltolá

Sevilla

2017



Si he de caer,

caeré

desde mi propia altura,

desde la muesca roja

que señalo;

un arañazo cálido,

un reflejo,

una brecha en el cielo

de mi frente.



Y me levantaré

cuantas veces me tumben

para alcanzar la muesca

o superarla.

Entré en la web de Harrod’s,

encargué una escafandra

serigrafiada

con palabras y ejemplos

de un diccionario escolar

monolingüe

y me sumergí,

buceando a pulmón,

en los caladeros de la lengua inglesa

(…)

José Luis Rey

(Córdoba, 1979) ganó con su primer libro, El sueño del monóxido (DVD, 2006), el Premio Andalucía Joven de Poesía. Su segundo poemario, Coma, obtuvo el premio Hiperión y se publicó en 2008. En 2010 publicó otro excelente libro, Estibador de sombras. Ha sido becario en la Residencia de Estudiantes de 2008 a 2010. El año pasado publicó su primera novela, Fundido a rojo. Este nuevo libro, Noir, viene a completar una de las trayectorias más personales y de mayor originalidad de nuestra poesía. Libro de intensa emoción, pero ceñida a unos versos que no se desbordan y que retienen siempre la fuerza de una experiencia o temporada en el infierno del verbo, Hades al que desciende García y del que regresa, como un Orfeo con cicatrices en llamas. Descenso ad inferos, pues, pero también salida hacia la esperanza y la fe en la vida y el canto. Por eso, el último poema del libro, Escalada libre, afirma:Fe de vida vemos en estos poemas, una fe de vida que no está proclamada desde el beato sillón guilleniano, sino desde las cenizas del conocimiento vital y verbal. José Daniel García nos habla de esplín en las provincias, del purgatorio de los poetas que, como el albatros de, han de caminar por un ámbito que no es el propicio. Frente a los conformistas, nuestro autor propone una inmersión lúcida y honesta en las profundidades del yo para sacar a flote un galeón y su tesoro. Dice el poema Abisinia era el blanco, ya no, con el recuerdo de(poeta clave para comprender al autor):No cito en vano este poema, uno de los más brillantes del libro. Si todo poema es una poética, este lo es sin duda: la labor del poeta es sumergirse en los caladeros del idioma, aunque ese idioma sea extranjero, aunque ese idioma sea el que hemos de aprender para hablar con la vida, tan extranjera a veces. Y García se sumerge en el verbo con la intención de salir y llevar vida a la vida. Libros como éste nos hacen recuperar la fe en la poesía, abisinia o no; simplemente, en la poesía con fuerza que nos hunde en los caladeros del ser y el lenguaje para llevarnos a la superficie iluminada. Soy el anzuelo blanco de la muerte: pero somos también pescadores con fuerza, capaces de capturar el tiburón de los malos sueños. Noir no es ni realista ni irracionalista; participa un poco de las dos corrientes, pero se sitúa en un centro propio, en una irradiación de imágenes que subliman la realidad o, por el contrario, la muestran en un espejo convexo. Libro necesario por su honradez moral y estética. Estamos ante uno de los mejores poetas de su generación.es poeta. Su último libro, La fruta de los mudos (Visor, 2016).