Mitos fundacionales

Ordesa

Manuel Vilas

Alfaguara

Madrid

2018



Malandar

Eduardo Mendicutti

Tusquets

Barcelona

2018



El orden del día

Éric Vuillard

Tusquets

Barcelona

2018



La policía celeste

Ben Clark

Visor

Madrid

2018



Visor Libros

Jesús García Sánchez, librero de la madrileña librería Visor, recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses._______________________Realidad y ficción se mezclan en esta novela escrita con una voz valiente y transgresora que nos cuenta una historia verídica, difícil, en la que todos podemos reconocernos. Desde el desgarro a veces, y siempre desde la emoción,nos habla de todo aquello que nos hace seres vulnerables, de la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando no parece posible, cuando casi todo lo que nos unía a los demás ha desaparecido o lo hemos roto. Es entonces cuando el amor y cierto distanciamiento —también el que nos permite la ironía— puede salvarnos.Toni, Miguel y Elena se conocen y se hacen amigos desde que los tres tienen ocho años. Miguel empieza a ir con Antonio y Elena a la playa, al parque, al cine… Poco a poco, Toni y Miguel van descubriendo una especial relación entre ambos, pero también se confiesan que les gusta Elena, aunque les gusta "de otra manera". Cuando los tres han cumplido 12 años, con pocas semanas de diferencia, Toni y Miguel hacen un primer viaje en barca y caminan hasta la punta de Malandar, un lugar prácticamente virgen en el que fantasean con la idea de construirse una casa. Estos viajes se van a repetir a lo largo de sesenta años, a pesar de que las vidas de Toni y Miguel sigan caminos muy dispares.En febrero de 1933, en el Reichstag tuvo lugar una reunión secreta, que no estaba en el orden del día, en la que los industriales alemanes —entre los que se contaban los dueños de Opel, Krupp, Siemens, IG Farben, Bayer, Telefunken, Agfa y Varta— donaron ingentes cantidades apara conseguir la estabilidad que él prometía. Desde ese año, Hitler ideó una estrategia de cara a la comunidad internacional para anexionarse Austria "pacíficamente"; para ello, mientras se ganaba la aquiescencia o el silencio de primeros ministros europeos, mantuvo una guerra psicológica con, el canciller austriaco, hasta que la invasión (un alarde del legendario ejército alemán, que ocultaba graves problemas técnicos) fue un hecho.El poeta(Ibiza, 1984) ha sido galardonado con el XXI Premio de Poesía Hiperión, el IV Premio de Poesía Joven RNE, y el Premio El Ojo Crítico de Poesía de RNE 2014. Según nos comenta, "Ben Clark [es un] explorador de abismos. No solo es joven, sino que está vivo, y es un clásico". Con La policía celeste, Ben Clark ha sido galardonado con el XXX Premio Loewe. El jurado destacó que se trata de un "libro de madurez de una persona joven, muy sencillo, muy transparente, traspasado de una sabiduría y de una objetividad ante una realidad".*Puedes encontraren la calle Isaac Peral, 18, de Madrid o en su página web