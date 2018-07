¿Dónde está el hogar?

Publicada el 06/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 05/07/2018 a las 18:54

Pilar Eusamio Zambrana y Manuela Partearroyo, de la librería Los Editores, en Madrid, recomiendan algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses._________________________Ofelia, Margarida y María do Ceu protagonizan esta abrumadora saga familiar que se inicia en los años cuarenta del siglo XX. Con el trasfondo de una Lisboa de belleza mágica, pero también oprimida por la dictadura que finalizó con la revolución de 1974, estas mujeres verán cómo sus trágicos destinos se cruzan para siempre. Novela de amores fracasados y equivocados, Donde quiera que yo esté es también la historia de la fuerza de una maternidad sin límites, de ese legado que toda madre traspasa a los hijos en su deseo de no abandonarlos del todo.pinta el fascinante fresco de un Portugal cerrado, dolorido y trágicamente atrasado. El largo camino humano de un pueblo que, después del forzado silencio, encontrará el coraje de ser moderno eligiendo la libertad.Biblioteca bizarra reúne seis crónicas literarias y personales sobre la relación decon su entorno, con su país de nacimiento, con el lenguaje, con los libros. Una dialéctica entre el oficio de ser escritor y el oficio de vivir.«Yo pasaba aquellos días dando clases, y leyendo libros al igual que un viciado, y aprendiendo a escribir como si mi vida dependiese de ello (quizás mi vida sí dependía de ello), y antes de darme cuenta ya había publicado mi primer libro. Así nomás. Casi por accidente. Me había tropezado con los libros, y luego había caído en la escritura. Pero algo finalmente me empezaba a hacer sentido, sobre mí mismo, sobre mi país. Y entonces llegó un salvadoreño endiablado y me dijo que huyera de Guatemala lo más pronto posible.»​​​​​​​«Cuando la criada de dentro viene a buscarme tengo los ojos cerrados, los párpados apretados, pero ella sabe de sobra que no estoy durmiendo. Entonces, envuelta en un chal en el regazo de la criada asistiré al desayuno de mi padre. Eran los tiempos de las grandes casas para tres personas, los tiempos de las criadas, los tiempos del agua no canalizada, los tiempos de una única lámpara colgada del techo, los tiempos de los jardines domésticos con lagos y peces rojos, los tiempos de los profesores de Latín, como mi padre».Un libro para cuando nos vemos capaces de volar, pero también para cuando el proyecto de caminar juntos no salió bien. Hierba es un libro de amor y desamor. De cuerpos desnudos. De parejas, piel y paisajes. Poesía de amantes, sexo y abrazos, pero también de rupturas y decepciones. De compañeros de viaje y de alejamientos repentinos e inexplicables. De gloriosos primeros momentos. De relaciones. De finales. Letras e imágenes que nos tocan en lo más profundo, en las que todos nos podemos ver reflejados, sentirnos identificados sobre las experiencias vitales que más nos calman y más nos destrozan: la de sentirnos acompañados y la soledad. La cara y el reverso de la pasión.*Puedes encontrar la libreríaen la calle Gurtubay, 5, de Madrid, y en su página web