Publicada el 14/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/12/2018 a las 19:01



Comprender la democracia

Daniel Innerarity

Gedisa

Barcelona

2018





El país escondido

Martín Abrisketa

Planeta

Barcelona

2018





El caso Anne

Gustavo Dessal

Interzona

Buenos Aires (Argentina)

2018





Hablemos de la locura

José María Álvarez

Xoroi

Barcelona

2018





librería Muga

Igor Muñiz, de la librería Muga de Vallecas (Madrid), recomienda algunos de sus títulos favoritos de los últimos meses.__________________________Hoy en día la democracia está en peligro, sufre ataques por todos los lados, hay enemigos exteriores e interiores, fuerzas ocultas y manifiestas conspiran para destruirla, el panorama es desolador… Pero todos y cada uno de nosotros tenemos la solución. Si nos dejaran, lo arreglábamos en un rato largo.Que usted o yo pensemos así conversando en el autobús, tomando una copa o hablando solos no es grave, pero que la mayor parte de nuestros representantes transmitan cierta visión mesiánica, simplifiquen los problemas y ofrezcan soluciones fáciles y estereotipadas… ¿no es este el verdadero problema? La democracia conlleva cierta complejidad y las sociedades que quieran ser capaces de sostenerla no pueden obviarla. En este breve ensayo de no más de 100 páginas, que inaugura la colección Más democracia de la editorial Gedisa, el catedrático de filosofía políticaofrece algunas modestas y sencillas propuestas que podrían tener éxito a medio y largo plazo: tienen que ver con modos de cooperación entre ciudadanos, con fortalecer las instituciones que conforman y aseguran la vida en común (ojo, no piensen sólo en LAS INSTITUCIONES, con mayúsculas…) y con fortalecer la participación activa y consciente de los ciudadanos en las decisiones colectivas.Usted pensará que quizá nada de lo que lean en este ensayo sea nuevo, pero conviene recordarlo en estos momentos, más que nunca, ¿no cree?En el Bilbao de los años ochenta, un lugar donde la presión está a punto de reventar la olla, conocemos a una niña que cuida de su abuelo. Ambos viven solos: él padece una demencia senil avanzada y ella es una niña especial, con una fantasía febril que le hace creer que puede intervenir en el mundo a través de los dibujos que realiza. Tratan de sobrevivir en una ciudad donde solo pueden caminar entre yonquis, esquivar gases lacrimógenos y piedras en los enfrentamientos entre policías y obreros de los astilleros o intentar entender la amenaza implícita de esos susurros y esas pintadas que hablan de ETA y del Estado y de la violencia. Pero a ella solo le preocupa la pareja de funcionarias que quieren separarla de su abuelo y todo lo que hará será para evitar que llegue ese momento…, autor de la celebrada La lengua de los secretos (Roca editorial, 2015), construye una breve y emotiva novela donde explora cómo las heridas simbólicas pueden curar a través del cuidado y el respeto a las diferencias que nos constituyen como personas y a través de la elaboración de una historia propia (y colectiva) que pueda acoger tanto el dolor como la esperanza.En la ciudad de Boston, un día como hoy, una mujer comienza un análisis con un psicoanalista lacaniano, una especie poco usual en la Norteamérica de hoy en día. Influido por encuentros y lecturas de su juventud, el doctor Palmer practica un tipo de análisis donde el fármaco y los tests tienen poco lugar y la cura, si surge, se presenta a través de la palabra y de lo que acontece en el vínculo entre analista y analizante. A lo largo de sus conversaciones, la mujer va desvelando la historia de sus padres, supervivientes de los campos de concentración nazis, cuyo sufrimiento se transmite y evoluciona en el interior de la propia familia, como si fuera una herencia incorporada ya en el carácter. Y será a través del diálogo con Palmer como se deshagan los nudos de ese dolor y esa culpa que genera destructividad, de ese infierno en el que habita y que se manifiesta en cada acción y en cada relación.Salpicada de otros casos que acompañan la estructura central y que ayudan a mantener la tensión y cierto suspense en el relato, El caso Anne es un extraordinario ejemplo de cómo la literatura (la palabra) puede acceder a los espacios más íntimos de la condición humana. Pero también es una muestra de cierta tesis de fondo del autor,: que la cura de los males de esta condición nuestra, pasa por mantener a raya la norma (la normalidad) y descubrir aquella invención propia que nos permita salir del laberinto.tiene una extensa formación en diferentes ramas de la psicología y la psiquiatría, ejerce como psicoanalista y como psicólogo clínico en el hospital universitario Río Hortega de Valladolid y es un prestigioso escritor con una extensa obra publicada, siempre con la locura como eje central de su estudio. Su último libro, por supuesto, se dirige fundamentalmente a profesionales del ámbito de la psiquiatría, la psicología y los servicios de atención social y sanitaria. Pero es un texto que puede ser accesible al lector curioso e interesado por la locura, porque ¿quién no la tiene cerca, quien no convive con alguna de las diferentes formas de la locura, quién no se ha sentido al borde de caer o, incluso, ha navegado o navega por esas procelosas aguas?Para saber qué encontrará en Hablemos de la locura nada mejor que darle la palabra al propio Álvarez y leer los motivos por los que habla de “locos” y de “locura”: por la hermandad del loco y el cuerdo en el seno de la condición humana, porque en la locura siempre hay un grano de razón y lucidez, porque la locura siempre es parcial, por subrayar la posición activa del loco frente a la pasiva del enfermo, porque la locura invita al diálogo y esquiva la compasión y quizá lo más importante, porque la locura es ante todo una defensa necesaria para sobrevivir.No apartemos la mirada de la locura. Si es verdad que una sociedad se define por lo que hace con sus locas y sus locos, con más motivo eso debe ser tenido en cuenta en las sociedades capitalistas, donde producir y consumir es la columna vertebral de la sociedad… y la locura nunca puede ser subsumida en esas lógicas. Leer a Álvarez nos puede abrir la puerta a ese mundo tan desconocido y tan presente al mismo tiempo.*Puedes encontrar laen la Avda. de Pablo Neruda, 89, de Madrid o en su blog