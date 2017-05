García Cuartango comunica a trabajadores de 'El Mundo' su cese como director

comunicó este martes a los trabajadores de El Mundo que será relevado en el cargo. García Cuartango, que fue nombrado director hace un año, se ha despedido de la redacción, un momento que ha sido publicado en Twitter por periodistas del diario.. Yo no tengo nada que decir, acepto la decisión. Yo no sé quién va a ser el director ni sé a quién van a poner al frente del periódico, pero me gustaría que colaborarais con él por el bien de todos", dijo. "Creo que tenéis que seguir adelante, seguir trabajando y tenéis que hacerlo con el mismo empeño, con la misma voluntad con la que lo habéis hecho conmigo", señaló. García Cuartango fue responsable del área de Opinión del periódico antes de asumir su dirección., adjunto al presidente de Unidad Editorial, se perfilaría como nuevo director.