El director de los Servicios Informativos de Televisión Española (TVE), José Antonio Álvarez Gundín, expresó este lunes su desacuerdo con las, que critican las malas prácticas del canal público y cuestionan la pluralidad de sus noticiarios.En concreto, Álvarez Gundín negó la acusación de que utilizaran los telediarios para "difundir el argumentario del Partido Popular" en la cobertura de la declaración del presidente del Gobierno,, como testigo de la trama Gürtel."A mí ni se me ha ocurrido ni se me ocurre ni se me ocurrirá pasar ningún argumentario de ningún partido personalmente a ningún redactor", sostuvo y añadió que "aquí. Se trata de que se haga una información lo más completa y equilibrada".Durante el turno de preguntas de la presentación de la nueva temporada 2017-2018 en Torrespaña, el directivo de la cadena pública fue cuestionado en varias ocasiones por las críticas y acusaciones del Consejo de Informativos. En este punto, Álvarez Gundín señaló que no estaba de acuerdo "con la gran mayoría de los dictámenes del Consejo de Informativos". "El Consejo de Informativos cumple su función. Hay una normativa que contempla su existencia y su funcionamiento, pero sus conclusiones", remachó."Cuando hubo en el año 2016 aquellos procesos electorales, hubo la friolera de casi un centenar de recursos ante las Juntas Electorales y ante la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que analizaron exhaustivamente la información que dimos y que dábamos. La conclusión es que lo hacíamos correctamente y eso es la, no es la opinión de unos compañeros o de un organismo", argumentó.No obstante, el director de Servicios Informativos de TVE explicó que, "naturalmente", no son perfectos y cometen "errores y equivocaciones". "Nuestro objetivo es, día tras día, mejorar precisamente el resultado, mejorar el trabajo y, sobre todo,pensando en los espectadores y en los ciudadanos", indicó.Sobre si siente en situación de interinidad ante el posible relevo de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, el director de los Servicios Informativos zanjó queya que su obligación es "informar cada día" pensando en lo que los ciudadanos les demandan."Por lo tanto, si las Cortes deciden modificar el estatuto de esta casa o la naturaleza o la normativa es algo que un periodista no debe... Lo podemos enjuiciar desde un punto de vista personal, pero. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que debemos hacer y en esto no hay interinidades ni paréntesis", argumentó.Del mismo modo, Álvarez Gundín volvió a rechazar la existencia de una redacción paralela en TVE. "Por supuesto que no. Existe una redacción compuesta por numerosos profesionales, la gran mayoría de ellos de una enorme calidad y un enorme talento profesional", declaró, para después agregar que calificar a cualquier compañero "de paralelo" es, a su juicio,Además, el director de los Servicios Informativos de TVE se mostró satisfecho por losobtenidos en la pasada temporada —una cuota media de 14,5% y un total de 2.207.000 espectadores, con un crecimiento de los informativos de 0,9 puntos y 140.000 espectadores—, "los más elevados de los últimos 5 años".Así, considerómodificar los equipos que "tan magníficos" resultados están cosechando. "Quiero seguir contando, para esta temporada, con el grueso de todos ellos. Desde las presentadoras y presentadores, hasta los corresponsales, pasando por los responsables de área y, por su puesto, con el equipo directivo al completo", zanjó.De este modo, el director de los Servicios Informativos de TVE defendió que cuenta con los "mejores" profesionales para abordar esta nueva temporada que, según aseguró, afrontarán con ", es decir, al servicio de los ciudadanos".Tras el cese fulminante del editor de de La 2 Noticias —María José Ramudo toma el relevo de José Luis Regalado —, el directivo de la cadena pública enmarcó el cambio en el ámbito de la "normalidad" y de la "necesidad". Así, precisó que el informativo de La 2 es "y los jóvenes no son los mismos que los de hace tres o cuatro años".En este sentido, Álvarez Gundín puso de manifiesto que Ramudo es "veterana de la casa, experimentada corresponsal y magnífica periodista", y agregó que esque se quiere subrayar en La 2 Noticias. Por otra parte, aseguró que quiere seguir contando con Regalado, "tiene conocimiento y experiencia para aportar a los informativos".