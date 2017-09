TVE emitió como información propia el argumentario del PP sobre la declaración de Rajoy en el 'caso Gürtel'

La dirección de Informativos de TVE "utilizó los telediarios para difundiren la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la Audiencia Nacional por el llamado caso Gürtel". Esta es la denuncia principal que lleva al Consejo de Informativos (CdI) a señalar que "es urgente relevar a la actual dirección de los Servicios Informativos para poner al frente ade buen hacer periodístico y contrastada independencia".En un informe remitido aly a los portavoces en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, se aportan pruebas documentales de la presunta manipulación informativa perpetrada el pasado 26 de julio, refrendadas por las declaraciones de la redactora implicada, que se negó a firmar esa pieza. En el documento se destaca, asimismo, que La 1 de TVE fue la única de las cadenas generalistas que no emitió en directo el acontecimiento informativo, y obvió en sus telediarios los motivos que obligaron al presidente del Gobierno adel caso Gürtel. Tanto el director del canal 24 Horas,, como la directora adjunta,, y el director de Informativos,, han dado la callada por respuesta ante las preguntas formuladas sobre el asunto por el organismo de representación de la redacción.En el documento, apareceny las respuestas de la redactora de la polémica pieza:: "¿Te dan algún tipo depara elaborar esa pieza?"."Cuando me quejo de que esa pieza me la tenían que haber encargado con más tiempo, porque, me dicen que ellos ya tienen unos cuantos. De hecho, en el minutado ya han apuntado a González (Felipe) y Suárez (Adolfo), y me dan tres folios con nombres de otros presidentes extranjeros. Cuando pregunto de dónde ha salido esa lista me dicen que se la ha dado Carmen Sastre"."¿Por quéesa crónica?""Como no acostumbro a dar por buenas informaciones que yo no he confirmado, comprobé en Internet si esos nombres de la lista realmente habían comparecido ante tribunales. Y la sorpresa fue que encontré esa misma lista (con los mismos subrayados, negritas y destacados) bajo el título. Por todo ello decidí acogerme a mi derecho de no firmar la pieza".Tras las declaraciones, el Consejo reproduce: a la izquierda: argumentario del PP difundido por OKdiario. A la derecha: el documento entregado a la periodista por los responsables del área de Nacional.

Uso partidista de la televisión pública

El informe concluye que "como se puede observar esos papeles que los responsables de Nacionalpara elaborar su crónica coinciden plenamente en contenido y formato (tipo de letra, negritas, subrayados…) con el argumentario del PP difundido con OKdiario. En el pie de los escaneados se aprecia además que esos documentos llegan el mismo día de la declaración de Rajoy a un correo corporativo de RTVE. A la periodista se le dice que es la subdirectora de Informativos, Carmen Sastre, la que traslada ese documento. Una simple búsqueda en Google, como recoge este informe que hizo la propia redactora, confirma que el documentoEso provocó que la periodista se negara a firmar la crónica por considerar que no respondía a un criterio periodístico sino político y de partido".También contesta al Consejo la redactora que hizo las intervenciones en directo y elaboró la pieza de lo ocurrido dentro de la sala:"¿Con qué criterio se decide excluir en la pieza del TD1 la secuencia en la que se pregunta a Mariano Rajoy por el mensaje a Luis Bárcenas en el que dijo"?"Esa secuencia estaba dentro de la pieza que yo redacto desde la Audiencia. Es después del Telediario cuando se me preguntacuando me entero de que no está incluída"."¿Por qué en esa pieza ni tampoco en las colas que tapan el directo del TD1que hubo ante la Audiencia contra Mariano Rajoy?""Como se puede comprobar desde el primer directo del día que hago para el matinal hasta el último del Telediario de las 21 horas, en todos ellos hablo de las protestas. En relación con [las imágenes] de tapa del directo, se monta en la tele, yo en el TD1 estoy en la Audiencia y lo cuento. En la pieza no se incluyen porque se centra en la declaración de Rajoy pero, insisto, en todas mis conexiones informo sobre lo que está ocurriendo".El informe completo, entregado al Consejo de Administración, portavoces políticos, y que ya figura en la Intranet de TVE, finaliza con esta declaración: "Más allá de la gravedad de estas coincidencias, el CdI considera injustificable desde el punto de vista periodístico que se emitiera esa pieza de contexto sobre otros presidentes, y no se hicieraque, por primera vez en la historia de la democracia española, ha llevado a declarar como testigo a un presidente de Gobierno en ejercicio. Ambos Telediarios han incumplido por tanto la obligación de contextualizar las informaciones tal y como recoge el artículo 9.3 del Estatuto de Información que señala que los profesionales de la información audiovisual 'contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a través de las opiniones de los protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con representación de todos los puntos de vista posibles'"."Este CdI, como ya se dijo en un comunicado el mismo día de la comparecencia del presidente, concluye que la cobertura que se dio a esa comparecencia judicial es un nuevo ejemplo de uso de la televisión pública para. Una vez analizados los telediarios y con la información facilitada por las periodistas que elaboraron las crónicas, dictamina que la cobertura que hicieron el Canal 24 horas y los Telediarios, sobre la declaración como testigo de Mariano Rajoy en la trama Gürtel, vulneró los principios deontológicos de obligado cumplimiento para todos los profesionales de RTVE. En concreto el artículo 8 del Estatuto de Información que señala que "los profesionales de la información audiovisual tienen el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con va los valores consagrados en la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal".El informe detalla además que "este tipo de decisiones, achacables en exclusiva a los responsables de Informativos, producen un daño difícilmente reparable en la credibilidad de TVE". Y que, por ello y para frenar esta deriva "es urgentepara poner al frente a profesionales de la casa de buen hacer periodístico y contrastada independencia".En relación con esto, el órgano de representación de la redacción ha emitido un comunicado en el que exige a la dirección de los Servicios Informativos que "garantice la independencia editorial tal y como establece la ley de RTVE". Este es su contenido:Ante la nueva temporada que se inicia hoy, el Consejo de Informativos de TVE, en cumplimiento de su obligación como organismo de control interno encargado de promover la independencia editorial de RTVE, exige a la dirección de los servicios informativos que respete la ley y el espíritu del acuerdo parlamentario para su reforma alcanzado por todos los grupos. El CdI considera imprescindible volver al ejercicio del periodismo independiente, poniendo TVEen su conjunto y no de intereses particulares.En consecuencia,. Este Consejo de Informativos ha remitido esta mañana un informe al Consejo de Administración y a los portavoces de la Comisión de Control de RTVE en el que se documenta cómo dicha directiva presuntamenteen la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional por el llamado caso Gürtel.A falta de culminar el trámite parlamentario, el Congreso de los Diputados legisló el pasado mes de junio para. En el tiempo transcurrido desde entonces, lejos de remitir, se han incrementado los casos de malas prácticas y manipulación informativa, así como una intervención discrecional y ajena a motivos profesionales, en la plantilla de la redacción por parte de la dirección. Por todo ello, reiteramos la urgencia en frenar el deterioro de los servicios informativos de la televisión pública estatal, poniendo al frente a profesionales de plantilla de buen hacer periodístico y contrastada independencia.