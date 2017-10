TVE emite un especial sobre la manifestación de Barcelona después de haber minimizado el 1-O

info Libre

Doble rasero en el Telediario del sábado

El telediario oculta estos planos de las manis por el.diálogo y supera el.umbral de manipulación del urdacismo pic.twitter.com/hE8wBeGpwJ — Xabier Fortes (@xabierfortes) 7 de octubre de 2017

#Vergüenza el tratamiento de nuevo en el telediario de las manifestaciones hoy Inaceptable e irresponsable Necesitamos #periodigno @UGTRTVE — Montserrat Boix (@montserratboix) 7 de octubre de 2017

La 1 de TVE ha cortado la programación habitual de este domingo a las 12:00 horas de la mañana para dar paso a un "especial informativo" sobre la manifestación que tenía lugar en Barcelona, en claro contraste con lo ocurrido el 1-O . "Desgraciadamente -dice el consejo de Informativos- el hecho de no diéramos información el pasado domingo hay servicio público de TVE".En declaraciones a, el Consejo valora como "necesario y dentro de la normalidad que hoy se realice un especial informativo siguiendo los acontecimientos que están teniendo lugar en Barcelona". Sin embargo, añade, "no se puede obviar el hecho de quede lo que ocurría en esas mismas calles". En opinión del Consejo, se trata de una nueva muestra de doble rasero. "La obligación de informar con veracidad, pluralidad, e independencia no es selectiva. La ley siempre hay que cumplirla, también en este caso, y no de forma discrecional".Fuentes internas de la redacción destacan otros hechos relevantes en torno a la emisión, como que la escaleta no apareciera en el contenedor habitual, sino al margen, lo que permitía hablar de "secretismo" en cuanto a contenidos y previsiones. También se hacía notar cómo el peso de la transmisión recaía en redactores desplazados desde Madrid, "no están contando con nadie de San Cugat", decían, y recordaban cómo los periodistas de ese centro territorial habíandurante el trascurso de los últimos acontecimientos. De hecho, no se consideraba casual que los primeros testimonios recogidos en la marcha fueran los de la ministra Dolors Montserrat, y el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol.El precedente inmediato se producía este sábado cuando, tras el Telediario de las 15:00 de la tarde, un aluvión de críticas aparecían en redes sociales. Así, Xabier Fortes, vicepresidente del Consejo de Informativos escribía:"El telediario oculta estos planos de las manis por el diálogo y supera el umbral de manipulación del urdacismo" y añadía: "El plano que censura telediario. Miles de personas pidiendo que hablen unos y otros. También". Otros muchos periodistas de TVE y RNE se sumaban a la denuncia, mientras desde CCOO y UGT en RTVE se destacaba el comportamiento de ese informativo:Maite Martín (CCOO): "Para TD1 TVE esto no ha existido hoy n Madrid y para la Delegación del Gobierno son 1.500 personas. A mi estas sí me representan". Por su parte, Montserrat Boix (UGT), escribía: "Vergüenza. El tratamiento de nuevo en el telediario de las manifestaciones hoy. Inaceptable e irresponsable. Necesitamos #periodigno".