El Consejo de Informativos acusa a los telediarios de TVE de censurar las declaraciones de un jefe policial sobre la entrega a Rajoy de sobres de la caja B

"Las editoras de las dos ediciones del Telediario han vueltorelevante y por tanto han privado a los ciudadanos del conocimiento de unos hechos esenciales para facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. Las editoras del TD1 y del TD2 han vuelto a aplicary han vuelto a beneficiar al partido que sustenta al gobierno dando sólo noticias que les afecten de forma positiva". Así de tajante concluye el informe realizado por el Consejo de Informativos de TVE sobre la actuación de los responsables editoriales en la jornada del 7 de noviembre, en la que ninguna de las ediciones del Telediario informó de la intervención del inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF),en la comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.Morocho dijo en esa comisión, que se reunía por primera vez en cuatro meses, que “indiciariamente” Mariano Rajoy y otros ex secretarios generales del Partido Popular habrían recibido pagos en dinero negro procedentes de la supuesta caja B del PP , una supuesta contabilidad paralela que se investiga en el marco de la tramaMorocho dijo además que existen indicios de que la estructura del Partido Popular respondía “al perfil de” por sus supuestas implicaciones en la trama Gürtel, a la que Morocho calificó de “Al día siguiente,titulaba Los periodistas de TVE denuncian que se ocultaron las declaraciones policiales sobre la entrega a Rajoy de sobres de la caja B y añadía: "La indignación de muchos profesionales estalla en las redes sociales al comprobar cómo la noticia no aparecía en el TD2 nueve horas después de que fuera recogida por Al Rojo Vivo y apareciera en las portadas digitales. El Consejo de Informativos ha iniciado una investigación para averiguar". Esa investigación es la que ha concluido con un informe deen el que se relata la actuación del órgano de representación de la redacción.En él se detalla cómo "la grabación de la comisión de investigación sobre la presunta corrupción del Partido Popular llega en directo al servidor de TVE desde el comienzo en la mañana del 7 de noviembre y las agencias de noticias Efe y Europa Press envían teletipos dando cuenta de las declaraciones de Morocho en el Congreso", sin que los telediarios de esa jornadaPocos días después, el 14 del mismo mes, interviene en la misma comisión el máximo responsable de la UDEF entre los años 2006 y 2012. La versión que dadifiere de la que una semana antes da su subordinado Manuel Morocho, el inspector que estaba al frente de la investigación de la trama Gürtel desde el principio. "Ese día los responsables editorialesen los Telediarios. La primera edición del Telediario incluye unas colas con el siguiente texto: “En la Comisión que investiga la financiación del Partido Popular en el Congreso hoy ha comparecido el exjefe de la UDEF. José Luis Olivera ha afirmado no había indicios fuertes contra políticos implicados en el caso Gürtel. A preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantóha asegurado que si hubiera habido estaría seguramente imputados en algún procedimiento”.El TD2 incluye un breve con el siguiente texto: “En la Comisión que investiga la financiación del PP el exjefe de la UDEF José Luis Olivera ha negado que algunas de las siglas que aparecen los llamados papeles de Bárcenas se corresponda con miembros del Partido Popular. Preguntado concretamente por Federico Trillo, Francisco Álvarez Cascos y el propio Rajoy, Olivera ha dicho que si hubieran existido indicios fuertes contra ellosAnte estos hechos, el Consejo inicia una investigación: "Hemos solicitado información a las editoras de las dos ediciones del Telediario, al jefe del área de Nacional y a la responsable de la información del Congreso de los Diputados. El Consejo de Informativos de TVE quiere agradecer la colaboración a la editora del TD2 y a la responsable de información del Congreso de los Diputados, que sí han respondido y por tanto ayudado en nuestra investigación, pero una vez más debemos criticarque muestra tanto la editora del TD1 y el jefe del área de Nacional al trabajo del Consejo de Informativos de TVE, órgano “destinado a, la independencia editorial y la independencia de los profesionales de los servicios informativos”.Como consecuencia de respuestas y silencios, "el Consejo considera que los Telediariosdel inspector que investigó la trama Gürtel y que dijo que 'indiciariamente' Mariano Rajoy habría recibido sobresueldos de la supuesta caja B del Partido Popular cuando era secretario general de esta formación política. Esta noticia tiene un indudable interés informativo porque, aunque no es la primera vez que se publica que Mariano Rajoy habría recibido sobresueldos en B, sí es la primera vez que lo afirma el inspector jefe de la UDEF que llevó a cabo la investigación y además en sede parlamentaria. En el CdI no sabemos por qué la editora del TD1en el Telediario que ella edita porque no ha contestado a nuestras preguntas pero podemos afirmar,que silenció la información y que privó a los ciudadanos de su conocimiento. La editora del TD2 sí ha contestado a nuestras preguntas y nos dice quede Manuel Morocho en Congreso, un argumento que deja en evidencia un grave incumplimiento de sus funciones por los siguientes motivos":• "La responsable de la información parlamentariasobre la presunta financiación irregular del PP al jefe del área de Nacional como nos demuestra en su respuesta. El jefe de Nacional debería haber avisado, si es que no lo hizo, de la reunión de esa comisión a la editora del TD2. Los jefes de área están obligados a informar de las noticias más relevantes del día a los editores para que puedan así elaborar el informativo y si el jefe de Nacional no lo hizo incumplió con una de sus obligaciones. No es la primera vez además que la editora del TD2 señala a este Consejo que no se le avisa de la información por lo que debemos señalar un problema de comunicación al que ya se le debería haber puesto solución".• "La noticia de la comparecencia de Morochoy en las portadas de medios digitales desde el mediodía del 7 de noviembre, teletipos y noticias en medios digitales que las editoras deben revisar, como además suelen hacer, para controlar que no haya ninguna información relevante que se les escape".• "La editora del TD2 nos dice también en su respuesta que la información se dio de forma indirecta al día siguiente 8 de noviembre cuando la diputada de Podemos Irene Montero pregunta en la sesión de control al presidente del Gobierno Mariano Rajoyen dinero negro. A juicio del Consejo de Informativos la noticia no queda contextualizada y por lo tanto no se entiende. Además, si lo que pretendía la editora del TD2 era subsanar el error del día anterior lo que debería haber hecho es contextualizar esa pregunta parlamentaria recordando la información que un día antes no se había dado".El Consejo de Informativos concluye que "las responsables editoriales de las distintas ediciones del Telediario censuraron una información y privaron a los ciudadanos del conocimiento de unos hechos esenciales para facilitar, como diceen su artículo 3 punto c la Ley 17/2016 de la radio y la televisión de titularidad estatal, el debate democrático y la libre expresión de opiniones".En las conclusiones finales, el CdI dictamina que "las responsables de las dos ediciones del Telediario vuelven a mostrarlas informaciones que se dan en el informativo porque como hemos constatado en este informe los Telediarios sí dieron cuenta de la comparecencia del jefe de la UDEF, José Luis Olivera, el 14 de noviembre en la misma comisión parlamentaria y en la que negó que hubiese “indicios fuertes” de la implicación de políticos del PP en la trama Gürtel"."Este doble rasero de los responsables editoriales –prosigue el informe– muestra ademásmostrando sólo las informaciones que les afectan de forma positiva. En los textos de la noticia que se dan de la comparecencia de Olivera el 14 de noviembre tanto en el TD1 como en el TD2 se da de forma equivocada el nombre de la Comisión parlamentaria. El nombre oficial, según consta en la web del Congreso, es el de Comisión Investigación presunta financiación ilegal del Partido Popular. En los textos se omite el término “ilegal” lo que consideramos en el CdIal darse a entender que lo que estudia esa comisión del Congreso es la financiación en general del PP y no la presunta financiación ilegal del partido que sustenta al Gobierno del país".