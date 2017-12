El cambio en RTVE se hará en febrero y sin concurso público

El grupo de trabajo de las Cortes para renovar la dirección de RTVE ha comunicado a las mesas del Congreso y Senado que no ha sido posible cerrar en plazo la creación de un grupo de expertos que examinara por concurso público a los candidatos al nuevo Consejo de Administración del ente público. Por ello, pone en esos órganos la decisión deEn la práctica, supone que los grupos políticos podrán presentar sus propuestas de candidatos al pleno del Congreso para la elección por mayoría de dos tercios, en primera votación, o mayoría absoluta y apoyo de cuatro grupos políticos en segunda., opina el portavoz socialista en esta materia, José Miguel Camacho.

La decisión ha sido tomada, en la mañana de este miércoles, por el grupo de trabajo, compuesto por cuatro miembros de la Mesa del Congreso , tres de la Mesa del Senado, y los portavoces en la Comisión Mixta de Control de RTVE, tras constatar laantes del 31 de este mes.Para Camacho, "es la solución más razonable, ya que debíamos optar por una salida que gozara de plena garantía jurídica". "La Mesa del Congreso se reune el 9 de enero, y estudiará la propuesta que hemos elevado para que el pleno de la cámara reciba las opciones de los grupos políticos y puedan ser votadas", añade.En opinión de este diputado, "hay que considerar que la apertura de un concurso público en este momento llevaría a una dilatación temporal de cualquier decisión, ya que cualquier candidato podría impugnar el resultado , y el contencioso dejaría en suspenso la aplicación hasta que fuera resuelto, un plazo que podría elevarse hasta dos años". "La diferencia principal, es que las decisiones del pleno no son recurribles por vía administrativa,. Por ello insisto en que cualquier salida ha de gozar de plena garantía jurídica, que evite nuevos retrasos", prosigue.

info Libre

Tras la aprobación de la ley , el pasado septiembre, la representación sindical y profesional de los trabajadores de RTVE ha insistido en lapara renovar la dirección de la empresa con carácter de urgencia.En esa línea, los Consejo de Informativos han declarado asu postura, después de la decisión de este miércoles: "El mayor consenso posible, si es de todos mejor, es nuestra mayor garantía de independencia y futuro. Creemos que no hay que desterrar la fórmula del concurso para sucesivos mandatos porque, si se hace bien, es una garantía más. Pero ahora lo que pedimos es urgencia para una regeneración rápida y decente. La velocidad no puede justificar un mal presidente, al igual que la búsqueda de un buen presidente no debe aparejar lentitud".