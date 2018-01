Facebook censura la portada de Marisol desnuda en 'Interviú'

2/2 Pues se ve que la #portada de Marisol es tan sumamente sacrílega y pornográfica que me han bloqueado la administración de todas las demás páginas de Facebook, no solo de la que recoge las portadas de la jornada #PaMearYNoEcharGota — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) 9 de enero de 2018

Y nada, aquí seguimos con las manos atadas y la boca precintada #QuéPenicaMásGrande pic.twitter.com/hbBWJf2cqG — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) 9 de enero de 2018

El anuncio del cierre de las revistas Interviú y Tiempo este lunes ha vuelto a colocar a Facebook en el centro de la polémica. Esa misma noche, el periodista y profesor Juan Pablo Bellido se hacía eco de la portada de Papel de El Mundo en sus redes sociales. La primera página de esta revista diaria recreabaComo cada noche desde hace siete años, Bellido compartía tanto en sus perfiles de Facebook como de Twitter su recopilación de las portadas de medios nacionales, regionales e internacionales. Sin embargo, a primera hora de la mañana de este martes, el periodista y profesor informaba a través de su cuenta en la red social de microblogging que su página de Facebook había sido inhabilitada durante 24 horas. "Pues se ve que, no solo de la que recoge las portadas de la jornada", escribía en Twitter.Además de su página personal, y según ha explicado a El Mundo , Facebook también ha bloqueado durante un día su acceso a otras doce fanpages que gestiona como community manager. "Una de tus publicaciones recientes, por lo que se te ha bloqueado temporalmente y no puedes usar esta función. (…) Para evitar que se te vuelva a bloquear, asegúrate de haber leído y comprendido las Normas Comunitarias de Facebook", explica el mensaje de la red social que ha recibido Bellido.A pesar de la polémica generada entre los seguidores de Bellido en ambas redes sociales, lo cierto es que las Condiciones de uso de Facebook dejan claro que entre las razones para inhabilitar una cuenta se encuentra publicar desnudos. "No publicarás contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte intimidatorio, sea pornográfico, incite a la violencia o", explica la red social en su apartado sobre Seguridad que arranca explicando que "hacemos todo lo posible para que Facebook sea un lugar seguro, pero no podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica compromiso de tu parte".El bloqueo de la plataforma de Mark Zuckerberg ha cogido por sorpresa al periodista ya que él mismo ha recordado que, y, hasta ahora, nunca le había ocurrido algo parecido. "La portada de Papel no es en absoluto pornográfica y aun cuando es cierto que aparecen unos pechos desnudos, debería prevalecer el sentido histórico e informativo de ese documento, historia viva del periodismo español", ha explicado Bellido a El Mundo. Este miércoles, Facebook ya le ha permitido acceder a su cuenta, según ha anunciado el mismo a través de su Twitter.Asimismo, en los documentos defiltrados el pasado mayo por The Guardian revelaba que "cualquier tipo de arte ‘hecho a mano’ –dibujos, cuadros, grafitis...– que muestre desnudos o actividad sexual está permitido, al contrario del ‘arte digital’. De la misma forma, se pueden publicar vídeos de abortos siempre y cuando no muestren desnudos".