Facebook admite que las redes sociales "corroen" la democracia

arrancó el año 2018 con el propósito de su jefe, Mark Zuckerberg , de querer "arreglar" la red social por antonomasia. Sólo ocho días después, el fundador de la plataforma iniciaba este arreglo tras anunciar que los usuarios comenzarían a ver en su muro, también conocido como News Feed, más publicaciones de amigos que de páginas de medios de comunicación, empresas o marcas. Según datos aportados a posteriori,Ahora, han ido más allá y han iniciado una reflexión con una serie de publicaciones en su blog en la que se preguntan sobre los efectos de las redes sociales en la democracia: "Si hay una verdad fundamental sobre el impacto de las redes sociales en la democracia es que amplifica la intención humana, tanto buena como mala. En el mejor de los casos, nos permite expresarnos y actuar. En el peor de los casos,". En un post en la zona de medios , Samidh Chakrabarti, responsable de producto de colaboración cívica, asegura que Facebook fue creado "para conectar a amigos y familiares, y ha destacado en eso. Pero a medida que un número sin precedentes de personas canalizan su energía política a través de este medio, se está utilizando de formas imprevistas con".Chakrabarti también explica que, aunque ": para debatir cuestiones, organizarse en torno a las causas y responsabilizar a los líderes" y que sirvieron durante la Primavera Árabe, las cosas han cambiado. "", admite el directivo que apunta que "el efecto de las redes sociales en la política nunca ha sido tan crucial".Desde su punto de vista, y aunque se declara una optimista, Chakrabarti asegura "el daño que Internet puede hacer que la democracia no funcione bien". Es más, el responsable de producto de colaboración cívica admite quepara reconocer "cómo los malos actores estaban abusando de nuestra plataforma". Eso sí, también asume que: "Queremos iniciar una conversación abierta sobre las preguntas difíciles que plantea este trabajo".Sobredurante las elecciones que ganó Trump, Facebook admite que, aunque lo desconocían en el momento, se crearon "80.000 mensajes que alcanzaron a cerca de 126 millones de personas en Estados Unidos durante dos años". ". Es aborrecible para nosotros que un estado-nación usara nuestra plataforma para librar una guerra cibernética destinada a dividir a la sociedad", explica Chakrabarti que también reconoce que deberían haberlo hecho mejor. ¿La solución? Una política más transparente, un mayor control de los anuncios electores y una herramienta para identificar propaganda La interferencia rusa no es el único frente abierto de Facebook: sues otro punto a tener en cuenta. A parte del cambio de algoritmo anunciado por su jefe, Chakrabarti apuesta por seguir quitando publicidad a quién alimente este tipo de contenido y seguir confiando en los consumidores para detectarlas. Eso sí, este directivo admite que,"Las campañas de desinformación no son operaciones de aficionados.. Siempre tendremos más trabajo por hacer".Una de las primeras medidas puesta en marcha será la habilitación de encuestas para que sus usuarios decidan qué fuente de noticias son fiables y priorizar así sus contenidos en el futuro nuevo muro frente a los de otras páginas. Así, como parte de sus próximas encuestas de calidad,