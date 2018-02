Francia juzga a Facebook por censurar una obra de arte de un desnudo

ha negado ante la justicia francesa haber cerrado la cuenta del profesor galo Frederic Durand-Baissas por. El cuadro, fechado en 1866 y que se exhibe desde 1995 en el Museo de Orsay de París, muestra el. Este usuario denunció a la empresa con sede en California después de que la red social inhabitara su perfil personal en 2011.Desde la fecha de la denuncia hasta ahora,. El argumento de la compañía es que al estar domiciliada en Menlo Park, la empresa sólo puede ser juzgada en Estados Unidos. Sin embargo, hace doce meses, el Tribunal de apelación de París determinó que Francia era competente para juzgar el caso "No cometimos ninguna falta, ni ocasionado ningún perjuicio", aseguró una de las abogadas de Facebook, Caroline Lyannaz, durante la audiencia ya que la plataforma argumenta que, causa también para inhabilitar un perfil en la red social. Asimismo, la letrada también quien apuntó que el demandante "no aportó ninguna prueba de un vínculo entre esa desconexión y la publicación de la obra de Gustave Courbet". "No hay daño, es solo un falso pretexto para llamar la atención", explicó otro de los letrados de la red social a Le Monde ya que apunta que poco después de la inhabilitación de la cuenta creó un segundo perfil donde continúo publicando imágenes similares al cuadro El origen del mundo.Uno de los abogados del denunciante, Stéphane Cottineau, espera que. "Desde el inicio del procedimiento, evitan el debate real, no han tenido coraje. Hemos estado esperando explicaciones durante seis años, y Facebook se está concentrando en otros temas que ni siquiera deberíamos discutir ", reconoció el letrado a Le Monde.Las Condiciones de uso de Facebook dejan claro que entre las razones para inhabilitar una cuenta se encuentra publicar desnudos . "No publicarás contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte intimidatorio, sea pornográfico, incite a la violencia o", explica la red social en su apartado sobre Seguridad que arranca explicando que "hacemos todo lo posible para que Facebook sea un lugar seguro, pero no podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica compromiso de tu parte".Asimismo, en los documentos defiltrados el pasado mayo por The Guardian revelaba que "cualquier tipo de arte ‘hecho a mano’ –dibujos, cuadros, grafitis...– que muestre desnudos o actividad sexual está permitido, al contrario del ‘arte digital’. De la misma forma, se pueden publicar vídeos de abortos siempre y cuando no muestren desnudos".Sin embargo, Stéphane Cottineau argumenta quey que se trata de una "representación magnificada, sublimada, por el talento del artista". Asegura que cerrar una cuenta por publicar El origen del mundo es: "Si Facebook tiene una visión diferente a la contenida en las leyes sobre libertad de expresión, no tiene que imponerla".Para reparar el daño por cerrar la cuenta de Frederic Durand-Baissas, sus abogados, según recoge Le Parisien , reclaman. Asimismo, recomiendan a la compañía contratar moderadores que sepan diferenciar entre "arte y pornografía".. El tribunal emitirá su veredicto el próximo 15 de marzo.