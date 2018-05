Todos contra el bloqueo en RTVE

infoLibre

Maite Martín (CCOO): "El verdadero responsable es Rajoy"

Miguel A. Curiese (UGT): "Hay que blindar a RTVE en la constitución"

Alejandro Caballero (TVE): "Queremos que el PP participe en el acuerdo"

Alejandra Martínez (RNE): "Hay que implicar a los ciudadanos"

Ciudadanos afirma que el PP "va a ceder"

info Libre

Los reunidos en la fotografía representan aa los que desde hace seis años, denuncian centenares de casos de censura y manipulación; los que crearon el lazo naranja, símbolo de la defensa de una RTVE de todos, y no al servicio del Gobierno; a los que se visten de luto los viernes para reclamar una información veraz, plural, e independiente; al colectivo de mujeres que iniciaron las denuncias personalizadas en cada profesional marginado, desplazado, o sustituido por defender la ética periodística.Unos tienen como prioridad, mermados durante la crisis; otros, que a los ciudadanos les llegue una información decente y equilibrada; otras, encarnan la vanguardia para una igualdad real entre mujeres y hombres, a la que se están sumando muchos varones... Y todos comparten una misma idea, según han declarado a: dignificar RTVE hoy, para salvar el futuro de la empresa, y ponerla al servicio de los ciudadanos,. Por ello, unidos como nunca, han invitado a los representantes políticos a integrarse en esa unidad para construir una imagen que demuestre a todos los ciudadanos que están dispuestos a defender que la renovación de los medios públicos de comunicación es esencial para la democracia.La situación actual de RTVE y las razones para esta convocatoria nos las resumían así los principales portavoces del Comité Intercentros y de los Consejos de Informativos:"Desde CCOO de RTVE acudimos al Congreso como miembros del Comité Intercentros junto a los Consejos de Informativos con un mensaje de unidad de acción como continuación de la movilización que los trabajadores y trabajadoras de RTVE estamos desarrollando y que fue expresada de manera ejemplar el pasado viernes contrade este medio de comunicación, impidiendo la renovación del Consejo de Admón y de la Presidencia. Queremos señalar que esta decisión trasciende a Ana Pastor, presidenta del Congreso, que solo cumple órdenes. Se está produciendo un pulso entre el Gobierno y la mayoría del Congreso que sitúa la responsabilidad directamente en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Mientras tanto hay problemas importantes que se están enquistando en la estructura de RTVE. Los cambios tecnológicos (mochilas, nuevos sistemas de edición, nuevas tecnologías de transmisión de datos, …) están afectando de manera muy importante a categorías profesionales como las de cámara o reportero gráfico, como las de montaje, también grafismo, realización, producción o documentación; y son sólo algunos ejemplos. La dirección de Recursos Humanos no debe tirar hacia adelante porque en ese camino se afecta a la calidad de los contenidos, se afecta también a la salud de los trabajadores y trabajadoras, se afecta a las relaciones colectivas negociadas en convenio. ¡! El derribo de los Estudios de Color y las consecuencias que ello acarrea impacta directamente en la posición relevante que la Corporación RTVE debe tener en el panorama audiovisual en España. Desde CCOO en RTVE vamos a estar en todos los frentes; estamos contra la manipulación informativa y estamos, en la misma medida, en la denuncia de todos los problemas que tanto están afectando al prestigio de CRTVE"."La Corporación RTVE vive uno de sus momentos más complejos, y que sin duda poneSon muchos los que se detienen en la manipulación como el elemento más grave de la actual situación de la CRTVE, pero siendo esto muy importante y grave, lo son también la falta de platós, la no inversión tecnológica en los últimos años que nos deja absolutamente sin capacidad competitiva, la externalización de la producción, la falta de apuesta por la producción propia, la estructura territorial, la radio local, etcétera.La falta de financiación es un asunto de máxima gravedad, desde que el PP lleva en el Gobierno, RTVE ha dejado de percibir el 50 % de las aportaciones del Estado, que la Ley determina que debe aportar, o lo que es lo mismo el Gobierno ha hurtado a RTVE unos 1.500 millones de euros, es tal la barbaridad y tal el daño que hace que posiblemente este sea irreversible a medio plazo. Para UGT es importante la renovación del Consejo de Administración y la elección de una nueva presidencia de la CRTVE, pero también lo es, que de forma inmediata se abarquen los problemas estructurales y fundamentales de esta empresa. Es imperativacomo un derecho fundamental para la ciudadanía, como son la educación o la sanidad, porque en la sociedad que vivimos la información es parte esencial de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y la única garantía que tienen que poder tomar las decisiones adecuadas, es tener a su servicio una radio televisión pública independiente (absolutamente de los poderes políticos), plural, diversa, veraz. La aprobación inmediata de un nuevo Mandato Marco que sustituya al caducado hace año y medio, y que tenga rango de Ley, y por supuesto los Contratos Programas sin los que tendría sentido el Mandato Marco, como no lo ha tenido la anterior porque ningún gobierno ha desarrollado dicho Contrato Programa. La modificación de la actual Ley de Financiación, que de estabilidad y permita la independencia"."Hoy estamos aquí juntos sindicatos, Consejos de Informativos, y diputados para pedir que se cumpla ya la ley aprobada hace siete meses, y se proceda a renovar el Consejo de Administracióny, sobre todo, con acuerdo y consenso. Queremos que el PP participe en el acuerdo con el resto de los partidos; que se siente a negociar, si lo consideran preciso, y lo hagan con la voluntad de disipar cualquier duda sobre sus intenciones en cuanto a bloquear el cumplimiento de la ley.La unanimidad que alcanzó el Congreso en su aprobación es un reflejo de lo que exige la sociedad: una radiotelevisión pública. Retrasarlo de manera espuria es mirar al pasado e ignorar el futuro y, sobre todo, una falta de respeto a los ciudadanos".“En este momento nos parece fundamental cualquier acción que ayude a que se desbloquee la situación. Entendemos que es importante que se vea esta unidad, este bloque de consejos, sindicatos y grupos políticos en defensa de la renovación. Cada día que pasa es más injustificable que, habiendo un acuerdo de toda la oposición, que son mayoría, no se materialice. Entendemos que el concurso, como cualquier otra norma, puede tener sus lagunas, pero si tienes voluntad, te sientas con los demás, solucionas esas posibles lagunas y arrancas el proceso.Si en lugar de eso lo que haces es dilatar al máximo los tiempos, la sensación que transmites es otra, y es que te resistes a soltar RTVE. Para nosotros ahora es fundamental. Sabemos que tienen muchas cosas que exigir y que RTVE no es la primera, es comprensible, pero sin una radiotelevisión pública sana y profesional que les garantice una información veraz, estarán recibiendo noticias adulteradas. O por nosotros, o por otros medios sujetos a intereses particulares”.Los representantes de RTVE que acudieron este martes al Congreso. Sin embargo, según aseguró el portavoz de Ciudadanosa preguntas de, "es cuestión de días que arranque de una vez el proceso para renovar RTVE". "", afirmó.Por su parte,. En este sentido, la portavoz del partido morado, Noelia vera, llegó a afirmar que RTVE está "secuestrada por el PP y que, por ello, hay que acabar con esta situación. Los representantes de estos partidos insistieron en que hay que hacer un cambio urgente y en que no caben aplazamientos.José Miguel Camacho, portavoz socialista en la comisión de RTVE, además, insistió en quecuando solo tiene poco más de un tercio de representación en la Cámara.