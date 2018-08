Xabier Fortes dirigirá y presentará Los Desayunos de TVE

Publicada el 10/08/2018 a las 17:25 Actualizada el 10/08/2018 a las 18:05

Xabier Fortesa partir de septiembre, cuando el espacio matinal de esa cadena pública retorne tras el descanso veraniego. No se trata de un puesto que gestione gran parte de la redacción, como los anunciados de Luis Lianes o Mónica Aguado , pero reúne carácter de gran simbolismo por múltiples razones.En primer término, porque supone una–por parte de la dirección– a la etapa dominada por el PP, que recién llegado al gobierno y con la dirección de Julio Somoano, cesó a Fortes de la dirección y presentación de La Noche en 24 Horas, y puso en su lugar a Sergio Martín, al que ahora sucederá al frente de Los Desayunos. En paralelo, este programa fue uno de los espacios estrella durante el gobierno socialista al tener a su frente a Pepa Bueno y después a Ana Pastor; durante esos años, el espacio matinal de TVE mantuvo unsobre la competencia y las entrevistas en él realizadas marcaban, en buena medida, la agenda política de la jornada.Tras su, Xabier Fortes regresó a su Galicia natal, donde tenía plaza como redactor y donde ha ejercido su actividad profesional hasta hoy mismo. Fortes se presentó a las dos últimas convocatorias del Consejo de Informativos de TVE : en ambas fue el profesional queobtuvo entre sus compañeros, aunque no ocupó la presidencia del organismo de representación de la redacción por la lejanía geográfica de Madrid, donde trabaja el grueso de la redacción. No obstante, como vicepresidente ha, Alejandro Caballero, y el resto de los miembros del Consejo. Durante los últimos años, ese órgano de representación ha sido el motor que ha documentado lasante la sociedad española, el Parlamento y el Consejo de Europa , así como ante los organismos internacionales que defienden la profesión periodística.Aunque Fortes no ha querido afirmar ni desmentir la noticia,puede confirmar que en el próximo mes de septiembre, con el regreso del programa a la pantalla, ocupará el puesto de presentador y director. Este hecho supone la primera modificación visible para el espectador de los informativos de TVE bajo la dirección de Begoña Alegría y señala el cambio radical que supone la, en gran partedurante los años de gobierno del PP. Aunque no ha transcendido a día de hoy, este medio ha podido saber que se completará de inmediato el nuevo equipo con jefes de área y editores que, al margen de nombres concretos, procederán de la actual plantilla y que han estado en los últimos años dedicados a trabajos menores, a pesar de gozar, en todos los casos, de una