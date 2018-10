'Los Desayunos de TVE' logran su mejor dato de la temporada con un 13,8 de audiencia

Publicada el 13/10/2018 a las 15:00 Actualizada el 13/10/2018 a las 15:15

Nuevo bombardeo ultraderechista tras un nuevo ataque de Eduardo Inda. Yo siempre celebraré el 12 de octubre y el 14 de Abril. El 18 de julio se lo cedo a él. Orgulloso de ser gallego y español. Solo los de ultraderecha pueden presumir de ser españoles? Ya está bien! — Xabier Fortes (@xabierfortes) 12 de octubre de 2018

. Se trata del mejor registro obtenido en esta nueva etapa, con la dirección y presentación de Xavier Fortes. El dato, destacado por el gabinete de comunicación de la televisión pública, ha sido recibido con alegría por Fortes: "Irte de fin de semana con estos datos te levanta el ánimo", ha dicho a, ya que en esa misma jornada la continuación del programa -bajo el título de"La verdad es que son muy buenos y animan a seguir en esta línea", dice su director. "El esfuerzo y trabajo de todo el equipo se ve recompensado con datos así. En todo caso,, que siguen también el resto de programas informativos y telediarios, que han comenzado a experimentar de nuevo una tendencia al alza en la última semana", ha señalado el también presentador. No obstante, para Fortes "los resultados de audiencias son importantes también en una televisión pública, pero no es lo único importante, o la referencia principal, que debe ser una programación informativa independiente y plural, como nuestra propia sociedad, y a partir de ahí los resultados acaban llegando".Precisamente en la jornada de este viernes, la, conducida también por el periodista gallego, fue seguida a través de TVE por casi un 40% de la audiencia, con picos que superaron el cincuenta por ciento de los espectadores del conjunto de las televisiones.Otro hecho destacado en redes sociales fuecon los abucheos a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , al principio y final de ese acto. Así, un miembro de la redacción escribía en su cuenta de Twitter: "El telediario de TVE abriendo con los abucheos a Sánchez y contando su fallo de protocolo. Sí, el mismo telediario que antes censuraba audios. Bueno, el mismo no... ahora se cuenta la verdad. Orgullo". Un mensaje que era refrendado por frases como "Y por fin una TVE plural, donde se cuenta lo que realmente pasa. que hay abucheos al Presidente, se dice, y se dice en directo, como hoy. Gracias por tu trabajo, Xabier Fortes".Muchas de estas inserciones hacían también referencia a comentarios aparecidos en determinados medios, como la"como una reivindicación de la República". El propio periodista replicó desde su cuenta de Twitter: "Yo siempre celebraré el 12 de octubre y el 14 de abril. El 18 de julio se lo cedo a él. Orgulloso de ser gallego y español. ¿Solo los de ultraderecha pueden presumir de ser españoles? ¡Ya está bien!".