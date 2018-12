Un juez de Palma interviene ordenadores y móviles a dos periodistas de investigación

Publicada el 11/12/2018 a las 17:04 Actualizada el 11/12/2018 a las 18:51

La FAPE rechaza la incautación de documentos y equipos

SPIB lo califica de "ataque aberrante"

ACIJUR condena la confiscación de la Policía

Francina Armengol muestra su apoyo

La Red de Colegios de Periodistas expresa su rechazo a las actuaciones en los medios baleares

Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press paraen el marco de una investigación dentro del, con el objetivo de determinar elperiodística que avanzó en primicia esta delegación, informa Europa Press.Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach quede la Policía Local.La redactora se ha acogido a suy los agentes le hande la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal . Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.Europa Press reitera suy con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.Los agentes policiales también se han presentado en las instalaciones de Diario de Mallorca pasadas las 16.30 horas con el propósito de cumplir con la orden del juzgado de Instrucción número 12 de Palma de requisar el ordenador de trabajo y documentos del periodistapara descubrir el origen de una información relacionada con el caso Cursach.La Policía Nacionalde ese periodista tras citarlo en dependencias policiales, tal y como ha relatado Mestre en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter del diario. El periódico les ha comunicado a los agentes que no les iba a entregar ningún material, "amparándose en el secreto profesional y la libertad de información, por lo que los agentes han decidido marcharse", informa el rotativo en su edición digital. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) de documentación y equipos corporativos y personales efectuada hoy por agentes de la Policía Nacional en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.La FAPE considera que esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero. En los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.La Federación recuerda que el secreto profesional es uny tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información. Por lo tanto, la periodista de Europa Pressy mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrolla su trabajo.La FAPE recuerda que la jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere ay está debidamente contrastada. Asimismo exige lay la aclaración de los hechos, sobre todo cuando Europa Press no está sometida a investigación alguna en este caso. Y respalda todas las actuaciones en defensa de la periodista y de su medio que realice su federada en Baleares, la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares El Sindicat de Periodistes de Baleares (SPIB) ha calificado este martes de "a la libertad de expresión y al secreto profesional". Y han exigido que "se garantice el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes como pilar básico de la libertad de prensa".La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha condenado los hechos sucedidos hoy en Palma de Mallorca, donde la Policía ha requisado, a instancias de la autoridad judicial, el móvil, el ordenador y documentos de una periodista de la agencia Europa Press y el móvil de un redactor del Diario de Mallorca. Los periodistas afectados, y sus medios de comunicación, no están siendo investigados por el fondo del denominado caso Cursach, sino por una información periodística, producida supuestamente a raíz de una filtración, relativa al citado asunto, en la que se daba cuenta de determinados hechos, nunca desmentidos.Acijur también expresa "a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información". Recuerda que los medios de comunicación, "en su papel esencial de intermediarios del derecho a la información y a la libertad de expresión, del que son titulares todos los ciudadanos, "han mostrado, muestran y mostrarán siempre un decidido compromiso de apoyo a las instituciones del Estado de Derecho, pero este compromiso no puede entenderse fuera de losque rigen en nuestro país y que amparan, entre otro derechos, el secreto profesional".La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, también se ha pronunciado ya los reporteros de Diario Mallorca y de Europa Press Baleares.La Red de Colegios Profesionales de Periodistas, formada por los nueve colegios de reporteros que existen en España, ha expresado en un comunicado sude comunicación de Islas Baleares, ante lo que considera una clara vulneración del derecho al secreto profesional.Recuerda que elreconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y la regulación por ley del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades:, denuncia.