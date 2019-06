Facebook lanza 'Study': así pagará la red social a sus usuarios para dejar que rastree lo que hacen en sus móviles

Publicada el 13/06/2019 a las 10:52 Actualizada el 13/06/2019 a las 10:53

Después de un 2018 calificado por el propio Facebook como "difícil", el inicio del 2019 estuvo marcado por un nuevo escándalo: en el mes de enero, TechCrunch denunciaba que la compañía usaba distintas aplicaciones que pagaban a los usuarios por sus datos con tarjetas de regalo valoradas en hasta 20 dólares como parte de. La polémica, que provocó el cierre de las aplicaciones , fue mayúscula porque entre los estudiados se encontraban menores. Sin embargo, cinco meses después, la tecnológica californiana propiedad de Mark Zuckerberg no se ha dado por vencida yFacebook ha presentado este martes, con la que paga a sus participantes a cambio de que compartan información sobre qué aplicaciones utilizan y cómo lo hacen, con el fin depara crear mejores productos para sus usuarios en la red social. "La investigación de mercado ayuda a las empresas a construir mejores productos para las personas. Creemos que este trabajo es importante para ayudarnos a mejorar nuestros productos. También sabemos que este tipo de investigación debe ser clara acerca de a qué se están inscribiendo las personas,", explican desde la empresa con sede en Menlo Park.Entre las novedades, según anuncia la empresa en un comunicado recogido por Europa Press, esta nueva aplicación. Por el momento, sólo estará disponible de momento en. "Hemos aprendido que lo que la gente espera cuando se inscriben para participar en estudios de mercado ha cambiado, y hemos creado esta aplicación para cumplir con esas expectativas. Ofrecemos transparencia, compensamos a todos los participantes y mantenemos la información de las personas a salvo y segura", asegura Facebook.La red social lanzará una serie de anuncios sobre la app y los usuarios que pinchen sobre ellos podrán acceder a registrarse para ser uno de los candidatos a utilizarla.y, si es así, se le permitirá descargar la aplicación a través de Google Play Store. Una vez que se ha registrado en la aplicación, el usuario tendrá que aceptar los permisos donde se especifica cómo funciona y qué información va a ser la que comparta.De esta forma, Facebook recopilará datos sobre. Desde la red social aseguran que no van a recopilar información sobre contraseñas o sobre el contenido de los perfiles, como las fotos o los mensajes, y que tampoco van a vender ningún tipo de información a terceros ni a utilizarla para hacer anuncios a medida para el usuario. Los participantesdesinstalándola y notificando su deseo expreso de dejar de participar en ella.Todos aquellos que participen en Study from Facebook recibirán unapor compartir esta información, que estará gestionada, junto con el servicio técnico y el registro, por, una empresa socia de la red social especializada en estudios de mercado.Además es la misma que gestionabala aplicación VPN de Facebook que fue retirada el pasado mes de febrero y que provocó. Aunque la empresa negó inicialmente que se tratara de un caso de de espionaje a usuarios, después de que Apple bloquease esta aplicación, la red social la retiró de la tienda de la manzana mordida. A posteriori, un portavoz de la plataforma matizó en The Verge los hechos y aseguró que todos los participantes que se habían registrado "pasaron por un proceso claro de incorporación" durante el que "dieron su consentimiento".