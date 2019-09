Díaz Ayuso se queda sola frente a Telemadrid

Publicada el 06/09/2019 a las 11:15 Actualizada el 06/09/2019 a las 11:41

Hasta Ciudadanos discrepa

La semana posterior al anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de no descartar el cierre de Telemadrid porque "ya no es un servicio público esencial" , se cierra con muestras evidentes de la soledad de la presidenta en esa posible iniciativa. En la jornada de este jueves, un vídeo promocional de los presentadores de Informativos de la cadenaMientras el Comité de Empresa solicitaba por escrito a Díaz Ayuso una entrevista para aclarar sus proyectos sobre la radio y televisión autonómica, Inmaculada Galván, desde el espacio Madrid directo, abría septiembre afirmando ante las cámaras: "". Una declaración relevante, ya que la periodista fue la primera presentadora del programa hace más de veinte años, y ha sido la cara visible de un formato posteriormente imitado por la televisión estatal y varias autonómicas.A continuación, salieron en defensa de Telemadrid las asociaciones profesionales. Así, el presidente de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, opinaba que, algo que es totalmente ajeno a su estatuto de servicio público de comunicación audiovisual". Tras solicitar una financiación suficiente, y una programación de servicio público, Rodríguez afirmó que la empresa "tiene que ser entendida por todos los partidos como un servicio público y un derecho básico de los madrileños,". En similar dirección, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha exigido que se garantice una financiación suficiente para que Telemadrid cumpla "sus misiones de interés general y con unos servicios informativos neutrales, plurales y comprometidos con la veracidad y la imparcialidad".Conocido el apoyo de las formaciones de la izquierda política a este carácter de servicio público,El vicepresidente, y líder del partido en Madrid, Ignacio Aguado declaraba a la SER en la tarde del jueves: "Cerrar Telemadrid no es una prioridad de este gobierno", y defendía que. Pocas horas antes, la cadena insertaba en su programación un vídeo promocional de sus Informativos con todos los presentadores de los diversos espacios en el que, junto a los lemas "Estamos para ti" y "Tú nos mueves", se afirma: "Esenciales para informarte. 100% servicio público".