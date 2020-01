Una manifestación defiende en la calle el servicio público de Telemadrid

Publicada el 11/01/2020 a las 14:03 Actualizada el 11/01/2020 a las 14:46

Cientos de personas, convocadas por los sindicatos con representación en Telemadrid, han recorrido en la mañana de este sábado la distancia entre las madrileñas plazas de Benavente y Sol para reivindicar el servicio público que presta esta televisión y denunciar el acoso económico que sufre este medio público por parte del PP y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Entre los manifestantes se encontraban, además de trabajadores y extrabajadores de este medio, representantes de organizaciones sindicales, políticas y asociaciones de periodistas.

La marcha se ha realizado, tal y como han destacado los convocantes, coincidiendo con el séptimo aniversario del ERE que expulsó de la empresa a tres de cada cuatro trabajadores, y que fue declarado posteriormente por la Justicia "no ajustado a derecho". No obstante, la protesta se ha centrado en la situación actual de estrangulamiento económico que vive Telemadrid en el que, se denuncia, "no se cubren las bajas laborales, ni no se autoriza la contratación del personal eventual preciso que permita seguir emitiendo el deporte regional, como se hizo en las dos últimas temporadas. Sigue sin aprobarse la financiación del plan de actualización tecnológica de la cadena –después de casi 10 años sin renovar su equipamiento–, pese a que se devolvía dinero a la Comunidad de Madrid procedente de la asignación pública".

Se produce la paradoja de que Telemadrid es el medio público más barato de España, ya que tan solo cuesta un euro por habitante y mes, sus presupuestos anuales se cierran con un pequeño superávit, y está recuperando en los últimos años la credibilidad en sus Informativos y logrando cuotas de audiencia no alcanzadas desde hace ocho años.

Junto a estos datos, se da la circunstancia de que los ataques no proceden del conjunto del gobierno de la Comunidad, ya que Ciudadanos socio del Partido Popular ha manifestado reiteradamente su apoyo a la actual trayectoria de este medio público. En similar línea se encuentran PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, por lo que el PP solo cuenta con el apoyo de Vox.

El recorrido, entre gritos en defensa de los medios públicos de comunicación y frases contra el PP regional, ha culminado con la intervención de Luis M. Lombardo, presidente del comité de empresa, que ha recordado cómo fueron expulsados de Telemadrid más de ochocientos compañeros: "Antes del despido, durante diez años, denunciamos lo que estaba ocurriendo en Telemadrid, su utilización con fines partidistas, e incluso personales de Esperanza Aguirre e Ignacio González. No paramos, antes y después de señalar las tropelías que ocurrían y por ello fuimos despedidos. En los últimos años hemos conseguido impulsar una reforma que sentó las bases para el cambio de modelo, un modelo de radio televisión pública de todos y al servicio de todos, un modelo basado en el equilibrio, en información independiente, en la cercanía con la ciudadanía y en la gestión responsable de los recursos públicos... Ahora que, lentamente, ese modelo empieza a dar sus frutos, nos encontramos con el oposición frontal del Partido Popular, de la presidenta del Gobierno regional que no quieren una radio televisión pública veraz, plural e independiente. Una presidenta de la Comunidad de Madrid que se desmarca del consenso político alcanzado recientemente y que lanza una campaña de acoso y derribo contra los órganos de gestión de esta casa y su representación sindical...".

Lombardo ha culminado su parlamento recordando las múltiples ocasiones en que los trabajadores se han manifestado en defensa de Telemadrid: "De nuevo salimos a la calle, para defender un servicio público esencial, somos conscientes que si dejamos que nos arrebaten la radio y la televisión pública madrileña éste será el primero de los servicios públicos que perdamos, a continuación servirá para el desprestigio de los demás servicios públicos y su consecuente mercantilización. No lo vamos a consentir, la pelota está en el tejado de la señora Ayuso: puede optar por el modelo de consenso y el acuerdo, o por el modelo del aguirrismo y su charca, y en consecuencia por el conflicto".