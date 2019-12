Díaz Ayuso ningunea a Telemadrid

Publicada el 18/12/2019 a las 11:17 Actualizada el 18/12/2019 a las 12:22

afronta una situación de colapso económico por falta de aportaciones suficientes desde el gobierno regional. Así lo denuncian desde el Consejo de Administración y la Dirección General. El último gesto que les ha indignado esante la carta que la dirección de Telemadrid envió a la presidenta madrileña el pasado 4 de diciembre solicitando una reunión con ella para abordar. Dos semanas después, la Comunidad ni siquiera les ha respondido. El malestar se hizo patente en la reunión que el órgano de gobierno de la radio y televisión autonómica celebró el pasado lunes, donde se habló de "por parte de la presidenta hacia Telemadrid.La cúpula institucional de la empresa habla de "", y citan como exponentes el que no se cubren las bajas, no se contratan personas para cubrir el deporte regional, sigue sin aprobarse el plan de actuación tecnológica, 10 años sin renovar los equipos. "El día que un determinado aparato deje de funcionar –dice Luis Lombardo, presidente del comité de empresa-– no hay sustitución posible; no hablamos de adecuar el equipamiento a los cambios tecnológicos que se han producido en la última década, sino de que los que tenemos estén operativos". "Además –continúa Lombardo– la imposibilidad económica deque se producen en el personal impide la cobertura del deporte regional, un servicio público del que se priva a los madrileños, ya que ninguna otra televisión dedica atención a esa actividad en la que se sienten representados barrios y ciudades de Madrid".En paralelo a la denuncia de los órganos de gobierno, entre los trabajadores de la empresa cunde la zozobra: "A buena parte de nosotros –aseguran a– la situación nos trae el amargo recuerdo del brutal ERE que dejó fuera de la empresa a tres de cada cuatro trabajadores: nos parece muy injusto que se produzca ahora, cuando Telemadridentre los madrileños, con una presencia constante en la calle y en los acontecimientos de nuestra comunidad". Una tesis que provoca una triste reflexión al presidente del comité de empresa: "Los ataques a la línea actual de nuestra radio y televisión por parte de personas y medios cercanos al gobierno regional, junto a las carencias económicas, parecen responder a una maniobra que ponga de nuevo a Telemadrid al servicio exclusivo del PP, como ocurrió durante los gobiernos de Aguirre y González".En este contexto, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en el Parlamento regional, revelaba en la mañana de este miércoles la reunión que había mantenido la pasada semana con Díaz Ayuso y el consejeropara hablar de Telemadrid. En las declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid, la parlamentaria no ha revelado el contenido concreto de lo hablado, pero ha situado la conversación en el contexto dedentro de los presupuestos regionales, y de lo que su formación considera "gastos superfluos". Un dato significativo reside en que en la reunión no participara nadie de Ciudadanos, que gobierna en coalición con Ayuso, pero que ha mostrado su apoyo a Telemadrid reiteradamente por boca deo, líder de la formación y vicepresidente del Gobierno regional.