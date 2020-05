1.000 de los 100.000: El 'New York Times' dedica su portada a homenajear a las víctimas del coronavirus

Publicada el 24/05/2020 a las 13:11 Actualizada el 24/05/2020 a las 14:01

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y suma en las últimas 24 horas 21.700 casos, lo que eleva el total a 1,6 millones de personas contagiadas y 97.087 víctimas mortales. Ante su proximidad a los 100.000 fallecidos, The New York Times ha dedicado su portada en papel a los nombres de las víctimas mortales. Este domingo no aparece ningún documento gráfico en la portada del periódico sino un largo listado de nombres, apellidos y una breve historia de los fallecidos a causa de la pandemia del covid-19, aproximadamente el 1%.

Simone Landon, editora asistente del departamento gráfico, quería representar el número de una forma que expresara tanto la vastedad como la variedad de las vidas perdidas. Landon como sus colegas se percataron de que "tanto entre nosotros como seguramente en el público en general, existe algo de fatiga frente a los datos". Colocar 100.000 puntos o figuras de palitos en una página "en realidad no dice mucho acerca de quiénes eran esas personas, de las vidas que vivieron, de lo que todo esto significa para nosotros como país", dijo Landon. Así que se le ocurrió la idea de compilar obituarios y esquelas de víctimas del covid-19 publicadas en periódicos grandes y pequeños de Estados Unidos.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Frente a la frialdad de los datos, la importancia del diseño gráfico

No es la primera portada del New York Times que causa sensación a nivel internacional durante la emergencia sanitaria. El pasado 27 de marzo rompía con todas sus normas de diseño para ilustrar el repentino aumento de las solicitudes de desempleo de Estados Unidos. Según los datos de ese jueves, habían llegado a los 3,3 millones de parado por el impacto del coronavirus. Una cifra considerablemente alta si se comparaba con la de unas semanas atrás, que habían llegado a mínimos históricos de desempleo. Según contaba el equipo gráfico, sabiendo lo que se avecinaba, estuvieron tiempo atrás diseñando la retícula para ilustrar en un simple vistazo la gravedad de la crisis.

En esta ocasión, el impacto ha sido mucho mayor. Además de recordar a las antiguas portadas del diario neoyorkino, uno de los últimos en contar con documentos gráficos entre sus páginas. Las breves historias que cuentan de cada una de las cerca de 1.000 personas que aparecen este domingo en portada bajo el destacado "No eran solo nombres en una lista. Éramos nosotros" refleja una pérdida incalculable de vidas humanas que tras una cifra se desvirtúa y, en ocasiones, se olvida que tras cada número existe una historia.