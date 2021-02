Telemadrid al borde de la asfixia económica tras no haber recibido en 2021 un solo euro del Gobierno de Ayuso

Estamos ya en pleno 2021. La pandemia afronta su tercera ola y sobre parte de España descarga una gran nevada, con efectos catastróficos sobre la Comunidad de Madrid. Todas las televisiones dedican sus informativos de manera casi monográfica a los efectos de la meteorología adversa, pero es Telemadrid el medio que se vuelca con la noticia con emisiones informativas continuadas de hasta doce horas; el sábado el especial de 10 a 15 horas logra cifras por encima del 25 por ciento, y el director general escribe: "Hoy todos los que hacen Telemadrid, Onda Madrid y Telamadrid.es llevan informando desde las 6 de la mañana. Se llama equipo. Surge cuando las condiciones son adversas pero se comparte y defiende proyecto de servicio público. Gracias compañeros por el trabajazo. Orgullo", y tras la jornada del domingo, dice: "Telemadrid sigue informando. Ayer más de 2,6 millones de madrileños contactaron con nosotros: Nuestro Especial Informativo lidera la mañana con hasta un 19%. Telenoticias 1 es primera opción con un 19.9%". Pocos días después, el 20 de enero, se produce la explosión en la madrileña calle Toledo, y de nuevo Telemadrid se vuelca y lidera durante horas la información sobre el suceso.

Ya en febrero se van entregar los premios periodísticos de la Asociación de la Prensa de Madrid, con la presencia de los reyes Felipe y Letizia. Casa Real, que es experta en los protocolos de este tipo de actos, solicita a la televisión autonómica del lugar que se encargue de la señal pull, que será servida gratuitamente al resto de televisiones; Telemadrid acepta y solicita a la consejería de Hacienda una dotación de dos mil euros para sufragar la contratación de diez técnicos de exteriores, ya que no dispone de ese perfil en la plantilla; Hacienda da la callada por respuesta y finalmente es TVE quien se encarga de recoger el acto.

Entre tanto, las fuerzas parlamentaria en la Asamblea buscan una solución al conflicto, y es Ciudadanos, socio en el gobierno regional, quien ha impulsado en la Asamblea una enmienda a la ley que regula Telemadrid con el objetivo de que los contratos-programa del ente se prorroguen automáticamente cuando caducan y no haya otro aún aprobado para sustituirlos. El propio Ignacio Aguado decía en rueda de prensa:“Le puedo decir cómo estaba Telemadrid cuando llegué a la Asamblea, y cómo está. Tenía una audiencia hundida. El siguiente paso era irse a negro, muy pocas personas la veían. Fue una manera de entender la política y la televisión pública que no comparto. Pedimos un cambio en la legislación que supuso un cambio que permitió que Telemadrid fuera plural, con más contenido propio, más profesionalizada, y los resultados están ahí: los índices de audiencia están subiendo. Seguiré trabajando para que siga siendo una televisión imparcial, objetiva, plural. Sus trabajadores están haciendo una magnífica labor, todos los profesionales de Telemadrid, también el director general”. Con todo, y a pesar del apoyo de toda la oposición, el posible cambio legislativo precisa de un tiempo incompatible con las necesidades y urgencias de este medio.

Desde la dirección de Telemadrid se afronta la reunión del viernes como una posibilidad real de "lograr una consolidación del empleo (en este momento la mitad de los trabajadores son temporales), que se le permita acceder a créditos bancarios para financiar la renovación tecnológica, y un marco de financiación estable para los próximos años". Por parte de los trabajadores el presidente del Comité de Empresa, Luis Lombardo, dice a infoLibre que "el Partido Popular en el gobierno debe retomar la senda del consenso y el diálogo y retomar el acuerdo que permita seguir funcionando y seguir trabajando como lo hemos estado haciendo los últimos meses. Ahora, más que nunca y en plena pandemia, la Comunidad necesita un medio propio y cercano, de servicio público, que informe del día a día". No obstante, Lombardo aclara que "viendo los antecedentes, no podemos ser muy optimistas, pero mantenemos la esperanza en el acuerdo. Si no fuera posible, demandamos al conjunto de las fuerzas políticas los cambios legislativos que permitan asegurar la financiación para cumplir el servicio público que la ley nos asigna, quizás por medio de una prórroga del contrato-programa, que permita realizar las contrataciones imprescindibles". Por último, sobre la rumoreada disminución de diez millones en el presupuesto, el representante de los trabajadores lo califica de "auténtica barbaridad, que impediría el funcionamiento de la empresa".

El conjunto de trabajadores y directivos de la empresa recalcan que el coste por habitante no llega a un euro al mes, la mitad que RTVE y muy debajo del resto de televisiones autonómicas.