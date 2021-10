Facebook dejará de llamarse Facebook: Zuckerberg planea desvincular su imperio de la red social con un cambio de nombre

Facebook estaría buscando desvincular el nombre de la compañía del de su red social principal con un cambio que anunciaría la próxima semana y que seguiría al objetivo de centrarse en el desarrollo del metaverso, según ha informado The Verge y recoge Europa Press. Con este cambio, buscaría desvincular la empresa de la popularidad de la red social homónima, que pasaría a ser otro servicio más de los que actualmente alberga, como Instagram u Oculus.

La compañía tecnológica habría decidido ya un cambio de nombre, que anunciará la próxima semana durante la celebración de la conferencia anual Connect, el día 28 de octubre. El anuncio lo haría el propio director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, aunque podría adelantarse.

Facebook no es la primera tecnológica en cambiar de nombre. En 2015, Google se reorganizó por completo bajo la denominación de Alphabet. Y en 2016, Snapchat cambió su nombre a Snap Inc, el mismo año que empezó a llamarse a sí misma como "una empresa de cámaras".

Los planes de la compañía pasan por centrar sus esfuerzos en el desarrollo del metaverso, una nueva fase de experiencias virtuales interconectadas mediante el uso de tecnologías como la realidad virtual y la aumentada. Un entorno donde se puede estar presente con la gente en espacios digitales, y en el que adquirirá gran importancia la sensación de presencialidad.

El lunes, la compañía anunció un plan para crear 10.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados en la Unión Europea -incluida España- durante los próximos cinco años, que desarrollarán el proyecto del metaverso.

The metaverse is the next evolution of social technology. We’re creating 10,000 new jobs across the EU to help build it.



Read more https://t.co/dRkmPVtNJK