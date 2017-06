El Ministerio japonés de Educación ha informado este jueves que ha encontrado documentos que potencialmente pueden apoyar las sospechas de los partidos de oposición acerca de que el primer ministro, Shinzo Abe, usó su influencia paraa que un amigo creara un negocio.Aberepetidamente el abuso de su autoridad para beneficiar a su amigo, pero el asunto ha mermado su apoyo , según los sondeos de opinión."Me tomo en serio el resultado", ha dicho el ministro de Educación, Hirokazu Matsuno, en rueda de prensa, en referencia al hallazgo de los documentos tras unadespués de que la primera no encontrara nada.El diario Asahi dijo el mes pasado que había obtenido documentos que mostraban que la Oficina del Gabinete había dicho al Ministerio de Educación queque se aprobase una nueva escuela veterinaria dirigida por un amigo.La información generó cuestionamientos en la oposición sobre el proceso por el que el Ejecutivo decidió permitir un departamento veterinario en una zona económica especial , ya que el Gobierno no los había aprobadopor preocupaciones sobre un exceso de veterinarios.Políticos y medios opositores han identificado al amigo de Abe como Kotaro Kake, director de la Institución Educativa Kake, que quiere abrir elLa Institución Educativa Kake emitió un comunicado el mes pasado diciendo que estaba siguiendo los procedimientos necesarios para crear un departamento veterinario y que cumpleAbe, en tanto, dijo al Parlamento que ser amigo de un director de una escuela no implicaba que la institución tuviera permiso para abrir un nuevo recinto educacional.