La viuda del periodista asesinado Javier Valdez denuncia la "complicidad" de las autoridades con el narco

Griselda Triana, viuda del p eriodista mexicano Javier Valdez el 15 de mayo en Culiacán, la capital del, ha denunciado la "complicidad" de las autoridades con las organizaciones criminales de tráfico de drogas, al tiempo que ha alertado de que "el narco está metido en todas partes" en México."El crimen organizado se ha adueñado desde hace años de municipios y estados completos y está incidiendo en todos los ámbitos en la vida económica, social y cultural de todo el país, corrompiendo instituciones y devastando tejidos sociales", ha asegurado Triana, en una rueda de prensa en la sede la Asociación de la Prensa de Madrid , que le ha entregado un reconocimiento concedido aa su marido por su trabajo periodístico."Los gobiernos de todos los niveles, lejos de combatir el narcotráfico, se han convertido ende las organizaciones criminales que igual trasiegan, drogan, que tratan mujeres para venderlas a los prostíbulos, cobran piso secuestran, extorsionan a empresarios y envenenan a niños y a niñas y jóvenes con drogas cada vez más destructivas", ha explicado la viuda de Valdez, visiblemente emocionada al recordar el trabajo de su marido y toda una vida profesional dedicada ay la impunidad.De acuerdo a las informaciones de Europa Press, Triana ha asegurado que los diferentes gobiernos que ha tenido México han estado marcados por la influencia de las organizaciones criminales y ha denunciado que con el PRI, el partido del actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha llegadoy "corrupción"."¿Qué gobiernos están corrompidos por el crimen? Puede asegurarse que de todos los partidos, unos más y otros menos, encubren a las bandas criminales por complicidad más que por miedo", ha señalado, antes de explicar que el crimen organizado "creció" cuando Vicente Fox era presidente, luego el país experimentó una de las etapas "más violentas" con Felipe Calderón de jefe de Estado y, finalmente, "el regreso traumático" del PRI trajo "más violencia, más crímenes y"Ese contexto de horror e impunidad es el que Javier retrataba, denunciando la falta de Estado ante la beligerancia de las organizaciones del narcotráfico y no lo hacía sin esperanza", ha explicado la viuda del periodista asesinado el 15 de mayo tras salir de la redacción del semanario RíoDoce.Triana ha denunciado la enorme influencia del n arcotráfico en México y ha asegurado que "pone y quita autoridades". "El narco está metidoy convives con él todos los días y a cualquier hora. No lo puedes evitar porque pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los compañeros de escuela de tus hijos o el restaurante al que vas a comer con tu familia, que es un sitio donde se lava dinero del narco", ha relatado.La viuda del periodista mexicano asesinado ha explicado que su marido tenía muy claro que su trabajo debía centrarse enque vive su país y la impunidad. "Javier tenía claro que como periodista era difícil escribir de los jardines, el atardecer, los ríos... mientras todos los días a cualquier hora caen personas muertas, perforadas, sangrantes, en medio de la injusticia y la impunidad, como Javier", ha señalado.Triana ha destacado el trabajo de Valdez y ha resaltado que siempre se centró en ponera cada una de las víctimas del crimen organizado, para que sus historias "se visibilizaran" y no se repitieran ni quedaran impunes. "Con su trabajo, molestaba a muchos", ha señalado.Tras asegurar que desde que mataron a su marido vive conmocionada por el dolor, ha explicado que ella misma se había convencido de que no le iban a asesinar "nunca" porque "tenía que narrar, como solo él lo hacía,en este infierno". "Me aferraba a la idea de que él seguiría contando tanta tragedia por muchos años más", ha indicado.Triana ha reivindicado el periodismo de investigación y de denuncia y ha manifestado queen las indagaciones de las autoridades mexicanas sobre el asesinato de su marido pero, al mismo tiempo, no quiere "perder la esperanza" en que se sepa toda la verdad sobre el crimen. "Quiero creer que (las autoridades) están haciendo su trabajo", ha dicho. "Es difícil creer que va a ser resuelto", ha señalado poco después.Además de agradecer el reconocimiento de la APM a su marido, Triana ha hecho un llamamiento a los periodistas a seguir haciendo su trabajo para que la impunidad no se imponga y para continuar con la tarea de Valdez., ha concluido Triana, provocando el aplauso de varios de los periodistas que han acudido a su comparecencia.