Estados Unidos pone fin a la neutralidad de la Red

Fuerte oposición

La FCC ), agencia estatal encargada de regular las telecomunicaciones en EEUU, aprobó este jueves revocar la norma aprobada en 2015 por el entonces presidente Barack Obama que protegía la neutralidad de la Red, el principio que garantiza elal establecer que los proveedores de servicios de Internet (ISP, por su nombre inglés) deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la Red por igual, sin ningún tipo de discriminación o cobro diferencial al usuario en función del contenido o forma de consumo que utilice.En definitiva, la acción desreguladora, en línea con las que el presidente del organismo, el republicano Ajit Pai, viene impulsando desde su nombramiento en enero por Trump, dará casi total libertad para gestionar el tráfico a los ISP —en EEUU los principales son Verizon, AT&T y Comcast, mientras que en España destacan Telefónica-Movistar, Vodafone y Orange— y, por tanto, les permitiráy abrir la puerta al Internet de dos velocidades , ya que los proveedores de servicios de Internet podrán priorizar el tráfico de las plataformas de contenidos que más paguen en un “carril rápido” o incluso bloquear o ralentizar la velocidad de conexión de los usuarios en función de la cuota que tengan contratada. Según sus impulsores, la iniciativa Restoring Internet Freedom favorecerá las inversiones y la innovación en el sector, que la norma de Obama habría frenado.Desde que la FCC anunció en mayo su intención de derogar la regulación que garantizaba la neutralidad de la Red en EEUU, numerosas campañas y reacciones proliferaron desde el sector de la tecnología, la ciudadanía y el Congreso estadounidense. Las actuaciones culminaron con el(Day of action, su denominación original en inglés), en el que grandes compañías como Google, Facebook, Twitter o Netflix mostraron su oposición a la propuesta. Desde entonces, y especialmente desde que el pasado 21 de noviembre Pai diera a conocer su propuesta final, las acciones de organismos, usuarios y senadores, temerosos de que con la aprobación de la iniciativa Restoring Internet Freedom la forma en que los usuarios utilizan Internet no volviera a ser la misma, no han dejado de incrementarse.Así, algunos de los padres de Internet como el codiseñador de los protocolos TCP/IPel inventor de la red informática mundial (www),, y el cofundador de Appleescribieron este lunes una carta abierta a la FCC en la que urgían a Pai a cancelar la votación de este 14 de diciembre y recriminaban al organismo que preside. “La propuesta acelerada y técnicamente incorrecta de la FCC para abolir las protecciones de la neutralidad de la Red, sin ningún reemplazo para proteger a los consumidores, los mercados libres y la innovación online, es una inminente amenaza para el Internet que tanto trabajo nos costó crear. Debe detenerse”, reclamaron.En la misiva, los pioneros señalaron que “la propuesta de la FCC se basa en unade la tecnología de Internet” y se remitieron a un comentario conjunto que más de 200 pioneros e ingenieros de Internet enviaron a la agencia el pasado 17 de julio, en el que los expertos mostraron su preocupación acerca de una “falta de entendimiento fundamental” del organismo regulador acerca de la finalidad de Internet, su funcionamiento, las entidades que en él operan y sus similitudes y diferencias con otros sistemas de telecomunicaciones que también regula la FCC. En este sentido, lamentaron que la agencia ignorara las, que también habían manifestado su interés por proteger la Red a través de “más de 23 millones de comentarios” Pero esta no fue la única iniciativa social y del sector tecnológico en contra de la nueva norma que proliferó a medida que el día de la votación se acercaba. A dos días de la votación, el colectivolanzó la campaña Break the Internet (Rompe Internet), en la que ofreció a los usuarios numerosas fórmulas para tomar partido en la lucha por paralizar la votación y lograr el mantenimiento de la regulación que protege la neutralidad de la Red. De este modo, facilitaban contactar con el Congreso de Estados Unidos —con potestad para revocar las normas aprobadas por la FCC— a través de un formulario y proponían a los usuarios acciones que iban desdepor imágenes o frases reivindicando la libertad de Internet hasta la simulación en sitios web de lo que podría ocurrir de aprobarse la norma conque advertían a los usuarios de que la página que querían visitar había sido bloqueada por su proveedor de servicios de Internet o de que habían excedido su ancho de banda asignado.Además,firmaron una petición en Change.org a favor de mantener la regulación aprobada con Obama y una encuesta de la Universidad de Mariland reveló que—entre ellos, 3 de cada 4 de los que se reconocieron votantes republicanos— se oponían a la iniciativa de la FCC.Pero el mundo de la política también se movilizó en contra de la nueva norma en las semanas antes de la votación. En este sentido,pidieron en una carta la suspensión de la votación de la “temeraria” propuesta de Pai, la misma petición que el procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, realizó, cuando denunció que la parte del proceso de elaboración de la nueva norma en la que los ciudadanos participan a través de comentarios había sidocon comentarios falsos La controversia con los bots provocó que este martesy varios miembros del Congreso estadounidense, entre ellos el congresista republicano Mike Coffman, pidieran también posponer la votación. La respuesta del presidente de la agencia llegó a través de un vídeo , que se ha hecho viral, en el que el dirigente rebaja la importancia de la neutralidad de la Red mostrando siete actividades que los estadounidenses podrán seguir realizando tras la derogación de la norma de Obama. Pai pone como ejemploso hacer compras navideñas online.