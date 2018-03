Israel advierte a los palestinos de que intervendrá en Gaza si siguen las protestas

Día de luto

Tiroteado por la espalda

El Ejército israelí ha advertido este sábado de que podría ejecutar una operación militar en la Franja de Gaza sipor la conmemoración del 70 aniversario de la Nakba , que culminó con la creación del Estado de Israel y la expulsión de miles de palestinos de sus hogares, informa Europa Press.Así lo hizo saber el portavoz militar israelí, general Ronen Manelis, en una rueda de prensa tras la violentísima jornada de ayer . De momento han muerto al menos 15 palestinos –la mayoría "milicianos", según Israel–. El Ministerio de Salud palestino ha informado además de, balas de goma y gases lacrimógenos."El Estado de Israel no puede y no permitirá que esto continúe", ha declarado Manelis antes de agregar que "", según las declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Xinhua.El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha anunciado este viernes quemientras el portavoz del Gobierno, Yusef al Mahmud, ha resaltado que todas las escuelas, universidades e instituciones públicas cerrarán sus puertas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.Asimismo, Abbasy ha resaltado que "el número de mártires y heridos durante las manifestaciones populares no violentas subrayan la necesidad de la intervención de la comunidad internacional".El Ministerio de Seguridad gazací ha afirmado que, además de los muertos –16 según el Gobierno palestino–, se han registrado un total deheridos, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.Este sábado ha sido publicado un vídeo en redes sociales en el que se puede ver cómoen Yabalia, cuando huía durante los disturbios ocurridos el viernes en la frontera de la Franja de Gaza.El fallecido es Abdelfatá Abd al Nabi,s, según fuentes palestinas, y fue tiroteado cuando huía de la zona perimetral de la frontera. El Ejército israelí por el momento, según recoge el diario israelí Yedioth Aharonoth.En la grabación se observa cómo el joven toma un neumático y sale corriendo en dirección opuesta a la valla fronteriza cuando. Otro manifestante le sacó de la zona.