El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha escrito una carta a sus simpatizantes en la que, porque considera que la condena a doce años de cárcel por corrupción que pesa en su contra es injusta.Lula ha enviado desde prisión una breve misiva que ha leído la senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann al centenar de personas que el lunes ocupó el tríplex de lujo de Sao Paulo que, según la sentencia, ex mandatario aceptó como pago de la constructora brasileña OAS"He oído las voces cantando. Estoy muy agradecido por la resistencia, por este acto de solidaridad", ha dicho. Lula ha confiado en que "no está lejos. La hora en que quien cometa un crimen será castigado y quien no lo haga sea absuelto", ha aseverado.El líder izquierdista ha avanzado que seguirá "desafiando" a los investigadores de la Operación Lava Jato, entre ellos el juez federal Sergio Moro , "a que prueben el crimen" que le imputan. "Sigo confiando en la Justicia, por eso estoy tranquilo, aunque indignado, como todo inocente se indigna con la injusticia", ha remachado.Laha organizado como parte de la campaña Lula Libre. La formación política ha confirmado al antiguo dirigente sindical como su candidato a las elecciones presidenciales previstas para el 7 de octubre, para las que parte como favorito, según las encuestas.Lula ha sido condenado por Moro —primera instancia— y por un tribunal regional —en segunda instancia— a doce años de cárcel por lospor aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.Ahora solo podrá acudir a los altos tribunales, el Supremo Federal y el Superior de Justicia, con recursos extraordinarios. Entretanto, la defensa ha abierto una tercera vía pidiendo al Comité de Derechos Humanos de la ONU que inste al Gobierno ahasta que haya sido escuchado en todas las instancias judiciales posibles.Hasta que la sentencia sea firme, Lula podrá intentar inscribirse y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera finalmente el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro,