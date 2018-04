El Tribunal Supremo de Brasil rechaza la apelación final de Lula da Silva

Ha sobrepasado el plazo del juez

El Tribunal Supremo Federal de Brasilde la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para, que se espera para este sábado, informa Europa Press.El juez encargado de la Operación Lava Jato en el Supremo, Edson Fachin, denegó – como ya sucediera el miércoles– el recurso de habeas corpus presentada por los abogados del ex mandatario.El líder izquierdista sigue en el Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (en el estado de São Paulo), después de que venciera el plazo impuesto por el juez Sérgio Moro para que se presentara ante la Policía y empezara a cumplir su condena:La entrada en prisión de Lula, cuando el Tribunal Supremo Federal (STF) rechazó, por seis votos frente a cinco, un primer habeas corpus con el que Lula pretendía eludir su encarcelamiento, alegando que debía permanecer en libertad hasta que agotara todos los recursos posibles contra la sentencia condenatoria.Por su parte, Lula realizó unantes de entregarse a las autoridades. "porque quiero hacer la transferencia de responsabilidad. Ellos dicen que todo lo que pasa es por mi culpa y que ha he sido condenado a tres años de cárcel porque un juez de Manaus cree que no necesito armas y que tengo una lengua ferina", afirmó, según recoge la prensa brasileña.Lula denunció que es "el único ser humano" procesado por "un apartamento que no es mío", en referencia al tríplex de lujo que la sentencia le atribuye. "Lava Jato mintió cuando dijo que era mío. Pensé que con el juez Moro se iba a resolver, pero también mintió", aseguró.Como se ha señalado, Lula se entregará tras haber sobrepasado el plazo del juez. Concretamente, lo hará tras una misa que se oficiará en São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en homenaje a la ex primera dama Marisa Letícia, difunta esposa del propio Lula. Lula se reunió a última hora de la noche con aliados políticos y abogados para, según informa el diario brasileño Folha de Sao Paulo El expresidente intentaba negociar con la Policía Federal para que se materializara la orden de prisión el lunes, pero el acuerdo alcanzado prevé la entrega voluntaria el sábado en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos ABC, donde se encuentra desde el pasado jueves.El objetivo esen la sede y los agentes que sean enviados para realizar la detención. El acuerdo incluye que la Policía Federal envíe un coche sin insignias que recogería a Lula, según el acuerdo alcanzado según los abogados del expresidente, citados por Folha.Lula abrió además unaal solicitar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vigila el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que pida al Gobierno brasileño quehasta que haya sido escuchado en todas las instancias judiciales posibles.El exdirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y–el STF y el STJ– para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.Hasta entonces, Lulay, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera finalmente el estatus de candidato,. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que haya recibido serán anulados.