El nuevo Parlamento cubano propone a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro

La nueva Asamblea Nacional de Cuba ha propuesto este miércoles al actual primer vicepresidente,, como sucesor de Raúl Castro al frente del Consejo de Estado, en una transición histórica porque por primera vez desde la Revolución de 1959 se otorga el control del país a alguien sin el apellido Castro, informa Europa Press.Los 605 diputados electos han tomado posesión del escaño este miércoles constituyendo así el nuevo Parlamento y ahora deben decidir quiénes serán los, incluido su presidente, cargo ocupado por Raúl y antes por Fidel.La Comisión Nacional de Candidaturas ha propuesto 31 candidatos, nominando a Díaz-Canel como reemplazo de Castro., pudiendo ratificar estos nombres o elegir otros. La decisión en cualquier caso no se conocerá hasta el jueves.Esteban Lazo, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cuya cúpula también se ha elegido este miércoles, ha indicado que los diputados recibirán unay tendrán una hora para analizarlas todas sin abandonar el salón de plenos, tras lo cual deberán votar en secreto.De confirmarse, Díaz-Canel asumirá como jefe de Estado y de Gobierno, pero Castro retendrácomo primer secretario, por lo que hasta entonces no se completará el traspaso de poder.Díaz-Canel había sido señalado ampliamente como el potencial sucesor de Castro. De él solo se sabe que espero no a las todopoderosas Fuerzas Armadas. Sobre sus intenciones, ha apostado públicamente por "la continuidad".El virtual presidenteque Castro prometió en 2013, cuando anunció que limitaría los mandatos a dos periodos de cinco años y se lo aplicó a él mismo avanzando que en 2018, una vez agotado su último lustro, cedería el testigo.En cuanto al resto del Consejo de Estado, se aprecia también cierta renovación porquepara las cinco vicepresidencias ordinarias —Roberto Tomás Morales, Inés María Chapman y Beatriz Jhonson— estánSin embargo, el núcleo duro del órgano ejecutivo incluiría en su segundo puesto más importante, el que dejaría vacante Díaz-Canel, a, miembro del Buró Político del PCC que tiene 72 años; y a Ramiro Valdés, comandante revolucionario de 85 años que participó en el asalto al Cuartel Moncada, y a Gladys María Bejerano, de 71 años, en las otras dos vicepresidencias ordinarias.La Asamblea Nacional ha apostado igualmente por. De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, medio oficial, entre los 605 diputados hay "integrantes de la generación histórica de la Revolución", militares y funcionarios, así como "representantes de otras esferas de la vida socioeconómica del país".