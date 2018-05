Más de 400 palestinos heridos durante una nueva oleada de protestas en Gaza

Al menoseste viernes a causa de disparos de las fuerzas de Israel e inhalación de gases lacrimógenos durante las nuevas protestas en la Franja de Gaza , según fuentes palestinas.Un total de, mientras que el resto fueron atendidos por intoxicación respiratoria, según información de la agencia palestina de noticias WAFA recogida por Europa Press.Fuentes locales detallaron que, identificados como Abdulrahman al Jatib –afectado por inhalación de gases–, Sulaiman Abú Zarifa –alcanzado en un pie por un bote de gas lacrimógeno– y Hamza Shami –alcanzado por uno de esos botes en un hombro–.El Ministerio de Sanidad gazací cifró endesde el inicio de las protestas el 30 de marzo , entre ellos los periodistas Yaser Murtaja y Ahmed Abú Husein, ambosEl Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,, acusó 30 de abril a las fuerzas israelíes depara reprimir las manifestaciones de palestinos en la frontera de la Franja de Gaza y aseguró que "no ha sido una ni dos veces, sino repetidamente", como demostrarían las cifras de muertos y heridos.Las manifestaciones pasaron hasta la fecha por un total deque está previsto que llegue a su punto máximo a mediados de mayo, en elIsrael considera que las manifestaciones a veces violentas son un esfuerzo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) –que controla la Franja– paray proporcionar cobertura para posibles ataques a través de la cerca fronteriza.La respuesta militar israelí contra las manifestaciones recibió críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, y B'Tselem pidió a principios de abril a los militares de Israel quecontra manifestantes."Una orden que permite abrir fuego contra civiles desarmados es. La responsabilidad de emitir estas órdenes ilegales y sus consecuencias letales recaen sobre los responsables políticos, y ante todo el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Ejército", indicó la organización israelí.Así, resaltó que "el uso de fuego real contra personas desarmadas que no suponen un peligro para nadie es ilegal", al tiempo que reiteró que "no es permisible ordenar a los soldados que abran fuego contra personas que se acerquen a la valla, la dañen o intenten cruzarla".Los manifestantes reclaman el derecho de retorno a lo que es hoy Israelprovocados por la creación de Israel en 1948 y la sucesiva guerra. Los refugiados suponen la gran mayoría de los dos millones de residentes en Gaza, gobernada por Hamás desde 2007.