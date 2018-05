Declarado culpable un arzobispo australiano por encubrir abusos sexuales a menores

Uno ha sido declarado este martes culpable depor parte de un sacerdote, que según los medios australianos le convierten en el católico de mayor rango en el mundo en serSe espera que, el arzobispo de Adelaide, sea condenado por el tribunal en junio y se enfrenta a unaWilson, de 67 años, ha sido acusado de encubrir una ofensa gravemente procesable por otro sacerdote, James Fletcher, después de que fuera informado en 1976 cuando era asistente de un párroco en el estado de Nueva Gales del Sur.Los abogados de Wilson han argumentado que no sabía que Fletcher, según ha informado la cadena australiana ABC. Fletcher fue declarado culpable en 2004 de nuevey murió en la cárcel en 2006.Una declaración por correo electrónico del tribunal local en Newcastle, en Nueva Gales del Sur, ha afirmado que el juez Robert Stone dictaminó que "la ofensa había sido probada".Stone ha señalado que no aceptaba que Wilson no recordara una conversación en 1976 en la que la víctima, que tendría 15 años en ese momento, describió cómo Fletcher abusó de él unos años antes, según ha informado ABC."Obviamentepor la decisión publicada hoy", ha señalado Wilson en una declaración por correo electrónico a los medios de comunicación, añadiendo que consultaría con sus abogados cuáles serán sus próximo paso.La Conferencia de Obispos Católicos de Australia dijo que Wilsondurante todo el proceso judicial.El año pasado, Australia cerró una investigación de cinco años designada por el Gobierno sobre el, en medio de acusaciones en todo el mundo de que las iglesias habían protegido a los sacerdotes pederastas moviéndolos de parroquia en parroquia.La investigación determinó que elde los sacerdotes católicos que trabajaban en Australia entre 1950 y 2010 hcontra niños y que casiinfantil contra la Iglesia Anglicana durante 35 años.