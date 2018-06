Save the Children alerta de que Trump detendrá indefinidamente a las familias migrantes en la frontera

Publicada el 23/06/2018 a las 12:50 Actualizada el 23/06/2018 a las 13:13

Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha aprobado una orden ejecutiva para detener las separaciones forzosas de las familias que cruzan la frontera con México.alerta de que esta medida simplementela separación por la detención indefinida, algoy que perjudicará aún más a los niños que ya están en situación de vulnerabilidad.La organización aclara que esta orden ejecutiva tampoco aborda lasque ya han sido separados o la necesidad de defender su derecho de asilo, según informaciones de Europa Press.Los niños y niñas que realizan este largo viaje desde México y otros estados de Centroamérica se enfrentan a muchos peligros y a todo tipo dedesde sus hogares y durante el trayecto."Muchos de ellos han perdido o se han separado de algún familiar o ser querido y pasandurante todo el viaje. Estos niños necesitan sentirse seguros y permanecer junto a sus padres , pero eso no justifica la detención indefinida de las familias", según la organización.Save the Children alerta también de que la detención es perjudicial para los niños y siempre se deben encontrarya que tiene graves consecuencias en su desarrollo y"Numerosos estudios informan de que los niños detenidos corren mayor riesgo de sufrir, experimentan un mayor índice de intentos deo autolesiones y padecen trastornos de salud mental y problemas en su desarrollo", de acuerdo con la ONG.Save the Children pide, por último, "que los niños que ya han sido separados se reúnan con sus padres lo más pronto posible y que aquellos que hayan pedido asilo reciban el proceso adecuado para asegurar que no sean devueltos a lade los países de donde vienen".