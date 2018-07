Trabajadores de Fiat convocan una huelga por el fichaje de Ronaldo: "No es normal que una sola persona gane millones y miles no lleguen ni a la mitad del mes"

Publicada el 11/07/2018 a las 17:59 Actualizada el 11/07/2018 a las 18:14

Los trabajadores del fabricante italiano de automóviles Fiat, que al igual que la Juventus tiene acomo principal propietaria, han convocado una huelga para protestar por, denunciando que no es "normal que una sola persona gane millones y que miles de familias no lleguen ni a la mitad del mes", informa Europa Press."Es inaceptable que, mientras que a los trabajadores se les lleva pidiendo enormes sacrificios económicos durante años, la sociedad decida gastar cientos de millones de euros en la compra de un jugador. Mientras los trabajadores y sus familias se ajustan el cinturón cada vez más, ¡la propiedad decide invertir! ¿Está bien? ¿Es normal que una sola persona gane millones y que miles de familias no lleguen ni a la mitad del mes?", se pregunta el sindicato USB en un comunicado.En dicho texto, los trabajadores lamentan que "los trabajadores de Fiatde los propietarios durante al menos tres generaciones" y que "lo único" que han recibido a cambio durante todo este tiempo ha sido "una vida de miseria"."Por los motivos descritos anteriormente, el Sindicato de Trabajadores de Base declaradesde las 22.00 horas del domingo 15 de julio hasta las 06.00 horas del martes 17 de julio de 2018", zanja el sindicato.