Panamá retirará el registro al 'Aquarius' por la "brutal presión" de Italia, según Médicos sin Fronteras

La Administración Marítima de Panamá (AMP) ha iniciado el proceso dey SOS Mediterranée Aquarius debido según las ONG a la, que rechaza acoger a los inmigrantes que rescata el buque en aguas del Mediterráneo, informa Europa Press.La AMP ha emitido una nota en la que explica que el proceso de retirada de registro se inicia "debido a los reportes internacionales recibidos, en los que se señalan que la embarcación estáauxiliados en las costas del Mar Mediterráneo".En concreto apunta a que las autoridades italianas han trasladado a las panameñas que el capitán del Aquarius ha rehusado devolver a los inmigrantes y refugiados a los que prestó auxilio a su lugar de origen. Por ello justifica la cancelación del registro por "la ejecución de actos que afecten los intereses nacionales".Desde MSF denuncian que Panamá se ha visto obligada a revocar el registro "debido a laa la que les estaba sometiendo el Gobierno italiano".que buscan desesperadamente un lugar seguro en el que refugiarse, a morir ahogados en el Mediterráneo", subraya la ONG, que destaca que el Aquarius es el único barco de búsqueda y rescate no gubernamental que sigue tratando de salvar vidas en el Mediterráneo central.Además, MSF y SOS Mediterranée exigen a los gobiernos europeos que permitan al Aquarius continuar con su misión y argumentan ante las autoridades panameñas queLa noticia del procedimiento de suspensión fue recibida "con sorpresa" el sábado 22 de septiembre por el equipo del Aquarius. El escrito de la AMP detallaba que, "desafortunadamente, es necesario que el Aquarius sea excluido de nuestro registro, ya quey para la flota panameña que llega a los puertos europeos".Las ONG destacan que el Aquarius "exigidas para poder navegar bajo bandera de Panamá" y denuncian las "maniobras y presiones del Gobierno italiano (...) y su determinación para garantizar que miles personas vulnerables sigan muriendo en el mar y para que no haya testigos presentes que cuenten los muertos"., aunque es probable que el número real de muertes sea mucho mayor, ya que no todas las muertes o ahogamientos son presenciados o registrados por las autoridades o agencias de Naciones Unidas, recuerdan las ONG.