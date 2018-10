Un diputado conservador lanza una cuestión de confianza contra May en el grupo parlamentario de los 'tories'

Publicada el 03/10/2018 a las 13:40 Actualizada el 03/10/2018 a las 13:59

El diputado conservadorha anunciado que este miércoles ha presentado ante el grupo parlamentario deluna cuestión de confianza contra la primera ministra británica, Theresa May , como líder de la formación política, una iniciativa quea la jefa de Gobierno de Downing Street."Esta mañana he escrito a(el líder del grupo parlamentario) para decirle queen Theresa May", ha dicho Duddridge en una entrevista en Sky News . El Comité 1922, como se conoce coloquialmente al órgano de gestión parlamentaria del partido, cuenta entre sus funciones supervisar la elección de los líderes conservadores y todas las cuestiones relacionadas con ello, como las cuestiones de confianza.Para derrocar al jefe del partido, al menosde los diputados conservadores deben enviar una carta al Comité 1922 declarando que han perdido la confianza en su líder. En 2003,fue destituido mediante este mecanismo como cabeza de la oposición tory. May está en la cuerda floja por las diferencias en el seno del Gobierno y del Partido Conservador acerca de cómo encarar el Brexit mientras el tiempo corre para llegar a un acuerdo con la UE antes de que los plazos legales lleven a una ruptura automática.El diario The Telegraph publicó el martes que en el oficialismo existe consenso sobre la necesidad de que May abandone el cargo. Al parecer, la única duda es cuándo y se manejan dos escenarios: que aguante hasta las próximas elecciones generales o que renuncie el día después del Brexit. De acuerdo con este periódico, si May quiere agotar su mandato deberá anunciar su futura dimisión en el discurso que pronunciará este miércoles para clausurar el congreso que el Partido Conservador ha celebrado estos días en la localidad de Birmingham.May pretendía que este cónclave sirviera para. Sin embargo, la intervención que hizo el martes su ex ministro de Exteriores disipó por completo esta expectativa.la instó a renunciar al plan del Gobierno para el Brexit, asegurando es posible buscar "alternativas".