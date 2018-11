La ONU rechaza por 27º año consecutivo el bloqueo de EEUU a Cuba

Publicada el 02/11/2018 a las 08:58 Actualizada el 02/11/2018 a las 08:59

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este jueves, por 27º año consecutivo, una resolución presentada por Cuba paraimpuesto por Estados Unidos a la isla caribeña en la década de 1960.La votación se ha resuelto por, los de Estados Unidos y su tradicional aliado, Israel, repitiendo así el patrón de años anteriores. "Hoy nuevamente el mundo rechazó contundentemente el bloqueo que Washington impone a Cuba por casi 60 años", ha celebrado el Ministerio de Exteriores de Cuba en un escueto comunicado.El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que "los pueblos del mundo votaron por Cuba porque saben que nuestra causa". "A Cuba se respeta. Por Fidel y Raúl, por la Revolución y por el pueblo cubano, no más bloqueo", ha señalado el mandatario a través de su cuenta en Twitter.El diario oficial Granma ha calificado la votación de "dura derrota diplomática" para Estados Unidos porque, a diferencia de otras veces, este año la misión norteamericana en la ONU había intentado introducircirculado por Cuba.De esta forma, Washington pretendía introducir una serie de cláusulas que instan a las autoridades cubanas aa las libertades de expresión y reunión y a la persecución y el acoso de disidentes, así como a excarcelar a los presos políticos.Desde 1992, Cuba presentaen la Asamblea General el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo político-comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, para evidenciar el rechazo de la comunidad internacional a esta medida.Año tras año ha sido aprobada con el 'no' de Estados Unidos y alguno de sus socios, a excepción de 2016, cuando Washington cambió su postura tradicional pasando del voto en contra a la abstención, conforme al histórico diálogo iniciado en 2015 por los gobiernos de Raúl Castro Barack Obama , al que la Administración de Donald Trump puso fin.El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado en los últimos días que Estados Unidos ha estado presionando a otros estados miembro para quey ha querido boicotear el debate intentando que las enmiendas se discutieran al inicio y no al final.El miércoles, en la primera sesión de debate, casi todas las delegaciones se posicionaron. "Orgullo al oír a representantes de otras naciones destacando los valores y esfuerzos de nuestro heroico pueblo, que ha sabido resistir y al mismo tiempo dar solidaridad al mundo", agradeció el presidente cubano en Twitter.