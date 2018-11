Las políticas de Trump pasan factura a los republicanos en la Cámara de Representantes aunque conservan el Senado

Publicada el 07/11/2018 a las 09:02 Actualizada el 07/11/2018 a las 11:10

Trump habla de "triunfo" en la noche electoral y alarde de ser el "hombre mágico"

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

....unbelievably lucky to have him and I’m just awed at how well they’ve done. It’s all the Trump magic - Trump is the magic man. Incredible, he’s got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins.” Ben Stein, “The Capitalist Code” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

Pelosi insta al bipartidismo

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) 7 de noviembre de 2018

El primer gobernador homosexual en ser elegido

La congresista más joven de la historia

Récord de mujeres parlamentarias en el Congreso de Estados Unidos

Las primeras mujeres latinas en ser congresistas por el estado de Texas

Texas just made history by electing @SenatorSylvia and @vgescobar to Congress — the first Latinas to represent Texas in the House! pic.twitter.com/1XFcOlnQb4 — The Democrats (@TheDemocrats) 7 de noviembre de 2018

de Estados Unidos, según ha informado la cadena de noticias CNN , que señala que la formación también estaría al frente de la carrera a las gobernaciones mientras que, según proyecciones.Según estas estimaciones, los demócratas se harán con, los republicanos obtendrán. Ambas formaciones necesitanpara hacerse con el control.Los republicanos mantendrán el control del Senado, donde los demócratas tendrían queal Partido Republicano para hacerse con la mayoría. En los estados de Indiana, Virginia Occidental, Florida, Texas y Tennessee el escenario se ha tornado significativamente competitivo. El presidente estadounidense, Donald Trump , no ha tardado en celebrar el resultado y ha subrayado en su cuenta de Twitter que "esta noche ha sido un éxito tremendo".De acuerdo también a las predicciones, los republicanos cuentan con, mientras que los demócratas se han hecho hasta el momento con--de--. Aún quedan. En caso de empate, el vicepresidente, el republicano Mike Pence, ejercerá el voto, lo que beneficiaría a la formación del magnate neoyorquino.El Partido Republicano ostenta la mayoría en la Cámara de Representantes desde hace ocho años. De salir victoriosos los demócratas, el Congreso se vería dividido, lo que podría dificultarCNN, que prevé que los demócratas podrían obteneren la Cámara Baja, ha indicado que los republicanos Bill Lee y Asa Hutchinson y la demócrata Gina Raimond se harán con la victoria en las gobernaciones de Tennessee, Arkansas y Rohde Island, respectivamente.En Kansas, Laura Kelly, demócrata, se convertirá en la nueva gobernadora frente al republicano Kris Kobach, lo que supone, que no han perdido unas elecciones a la gobernación del estado en una década. Esto también constituirá un revés para Trump, que otorgó a Kobach un papel relevante tras las elecciones presidenciales celebradas en 2016.En el estado de Colorado, el demócrata Jared Polis se hará con la victoria, lo que lo convertirá en. Por otra parte, Marsha Blackburn, del Partido Republicano, se convertirá en la senadora por Tennessee y seráAsimismo, la CNN estima que el senador demócrata Bernie Sanders logrará la reelección para. El demócrata Sherrod Brown continuará en su escaño por Ohio, mientras que Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts, se hará con un escaño por Utah.A ellos se han sumado Deb Fischer (Nebraska), John Barrasso (Wyoming) y Roger Wicker (Misisipi) y Ted Cruz (Texas), que lograrán hacerse con un escaño en la Cámara Alta. El estado de Misisipi tendrá que celebrardado que ninguno de los dos candidatos al Senado --Cindy Hyde Smith y Mike Espy-- ha obtenido la mayoría de los votos.Las demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar,, se han asegurado un escaño en la Cámara de Representantes. Sólo otros dos musulmanes --ambos hombres-- han sido elegidos al Congreso de Estados Unidos: Keith Ellison y Andre Carson.El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado a través de su cuenta de twitter los resultados provisionales: "esta noche".A continuación, ha alardeado de ser elcitando una frase de Ben Stein, autor de The Capitalist Code, "Solo en cinco ocasiones en los últimos 105 años un Presidente en el cargo ha obtenido escaños en el Senado en las elecciones del año anterior. El Sr. Trump tiene magia sobre él. Este tipo tiene magia saliendo de sus oídos. Él es un sorprendente captador de votos y activista. Los republicanos son..." y continua en otro tuit " .... increíblemente afortunados de tenerlo y estoy asombrado de lo bien que lo han hecho. Es toda la magia de Trump - Trump es el hombre mágico. Increíble, tiene a todos los medios de comunicación en su contra, lo atacan todos los días y saca estas enormes victorias ". Ben Stein,".La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha asegurado este martes que los demócratas de la Cámara Baja utilizarán la mayoría que han obtenido, según proyecciones, para perseguirpara un país que, según ella, ya tiene "suficiente división"."Hemos tenido suficiente división", ha recalcado Pelosi dirigiéndose a los demócratas. "Gracias a vosotros mañana será un nuevo día en Estados Unidos", ha aseverado.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a Pelosi para, según ha informado el representante de la demócrata, Drew Hammill, a través de su cuenta en Twitter.El candidato a gobernador por Colorado, Jared Polis, ha sido elegido y se convierte enen llegar a esta institución.Tras conocerse las primeras estimaciones, el presidente Donald Trump ha celebrado a través de su cuenta personal de Twitter el triunfo de los republicanos en el Senado citando a Ben Stein, autor de The Capitalist Code, "Solo en cinco ocasiones en los últimos 105 años un Presidente en el cargo ha obtenido escaños en el Senado en las elecciones del año anterior.. Este tipo tiene magia saliendo de sus oídos. Él es. Los republicanos son..." y continua en otro tuit " .... increíblemente afortunados de tenerlo y estoy asombrado de lo bien que lo han hecho. Es toda la magia de Trump -. Increíble, tiene a todos los medios de comunicación en su contra, lo atacan todos los días y saca estas enormes victorias ". Ben Stein, El Código Capitalista "Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, se ha convertido endel Congreso de la historia. De origen puertorriqueño, es parte del ala más progesista del partido y se ha comprometido ha llevarLas elecciones legislativas de mitad de mandato han dejado un nuevo récord de mujeres elegidas como parlamentarias en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, con un total de, frente a las 107 que ejercían estas responsabilidades antes de los comicios del martes, según informa el diario digital Politico.La cita electoral del martes se salda conelegidas en las urnas para el Congreso estadounidense, una cifra a la que se sumaporque no estaba en juego en estos comicios, alcanzando un total de 113 parlamentarias.El papel de las mujeres en estas elecciones de mitad de mandato en EEUU ha sido notable, al ser los comicios en los que más candidatas se han presentado. Algunas han hecho historia al convertirse en las primeras representantes de sus estados. En el caso de Texas, Sylvia R. Garcia y Veronica Escobar sonen tener un asiento en el Congreso.