Publicada el 12/11/2018 a las 17:18 Actualizada el 12/11/2018 a las 18:00

Retirada una estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles. "Sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado. Su imagen no se tiene que celebrar en ninguna parte", lamenta el concejal Mitch O'Farrell (Vídeo: @MitchOFarrell) https://t.co/aTSeDGgsUo pic.twitter.com/e1OnBvJc4I — EP Internacional (@EPinternacional) 11 de noviembre de 2018

Maura apunta a que se trata de una campaña política

El Gobierno confía en que las recientes manifestaciones contra el legado español en Estados Unidos, donde se han retirado algunas estatuas del descubridor Cristóbal Colón, sean "algo aislado y pasajero", y garantiza que va a seguir esforzándose para difundir que la historia de ese país no puede entenderse si lade España, según Europa Press.Así lo asegura el Ejecutivo en la respuesta que ha remitido al portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Fernando Maura, quien lleva ya varios meses alertando del crecimiento de lasobre España en Estados Unidos y pidiendo al Ejecutivo que tome cartas en el asunto.Con su última iniciativa sobre el tema, registrada en octubre, Maura pretendíasobre episodios como la retirada de estatuas -el pasado fin de semana se retiró una de Colón del centro de Los Ángeles - la tendencia a renombrar y revisar la celebración del 12 de octubre o que se cuestionen figuras como Fray Junípero Serra, el franciscano que fundó numerosas misiones en la actual California.El departamento que dirige Josep Borrell le ha contestado ahora queen que las manifestaciones de rechazo hacia el legado español, en algunas partes de Estados Unidos, "sean algo aislado y pasajero" y que "no sirvan para fines políticos". En todo caso, añade Exteriores, España ha dedicado, y seguirá dedicando, un "gran esfuerzo" para difundir y dar "un mayor y más correcto conocimiento" del "valioso" legado histórico en Estados Unidos, "cuya historia no sería comprensible sin la aportación de España".Además, el Gobierno remarcaba que los cónsules generales en"han sido y van a seguir siendo igualmente activos" en la defensa del legado español "ante las autoridades estatales, locales, medios de comunicación y universidades de California y de los otros Estados del oeste y suroeste a donde se extienden sus demarcaciones consulares".Pero Maura considera que la gestión de los cónsules "no ha sido suficiente para parar estaal legado de España en Estados Unidos. Sobre todo, tras conocerse que el pasado fin de semana se desmontó la estatua de Colón que se podía ver en Los Ángeles, como consecuencia de una campaña liderada por el concejal Mitch O'Farrell.Según recalca el diputado de Ciudadanos, el citado concejal subrayó que la retirada de la escultura era un acto de "justicia restauradora" porque el genovés fue "responsable de atrocidades y sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado".Por todo ello, Maura ha vuelto a pedir cuentas al Gobierno a través de otra batería de preguntas para saber si tenía conocimiento el de la campaña para retirar la estatua de Cristóbal Colón en Los Angeles, qué medidas concretas ha tomado para intentar evitarla, si sabe de campañas similares en otras ciudades de Estados Unidos y qué piensa hacer para que no se retiren más efigies.