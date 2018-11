May y Corbyn aceptan enfrentarse en un debate televisado sobre el 'Brexit'

Publicada el 27/11/2018 a las 13:30 Actualizada el 27/11/2018 a las 13:52

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May , y el principal líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn , han accedido asobre el proceso de ruptura con la Unión Europea pocos días antes de que la Cámara de los Comunes se pronuncie formalmente sobre el Acuerdo de Retirada pactado con Bruselas."Voy a explicar por qué creo que este acuerdo es bueno para Reino Unido y sí, estoy dispuesta a", ha asegurado May al periódico The Sun. "Yo tengo un plan.", ha apostillado la premier, que el domingo logró el visto bueno de los líderes europeos.El equipo de Corbyn se ha apresurado a recoger el guante, lo que ha derivado en peticiones de otros partidos y de grupos contrarios al Brexit que también reclaman tener presencia en. May ha afirmado que serán las cadenas quienes decidan el formato.Si finalmente tiene lugar, seráen televisión, después de que la primera ministra se negase a un debate así en la campaña previa a las elecciones de 2017. La jefa de Gobierno dijo entonces que prefería que fuesen los votantes quienes le hiciesen las preguntas y dejó la defensa de su programa en manos de la entonces ministra del Interior, Amber Rudd.El debate que está ahora sobre la mesa --siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo sobre el formato-- tendría lugar el 9 de diciembre,para la votación en la Cámara de los Comunes. A día de hoy, May no tiene garantizado el 'sí' de los diputados.