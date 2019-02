La defensa de Ibar pide la suspensión del juicio hasta que se decida sobre la admisión del miembro del jurado que se retractó

Publicada el 01/02/2019 a las 20:25 Actualizada el 01/02/2019 a las 20:45

Reincorporación al jurado

La defensa de Pablo Ibar , el español de origen vasco que fue declaradoel pasado 19 de enero, por un triple asesinato cometido en 1994, ha pedido al Tribunal de Apelaciones que suspenda el proceso penal que se sigue contra el acusado, hasta que decida sobre su petición de suspender la orden del juez deque se retractó del veredicto. El magistrado adoptó esta determinación tras conocer que éste había sido el autor de unos comentarios en una página web en la que denunciaba haber recibido "presiones" e intimidación "no intencionada".La representación legal de Ibar también ha solicitado que, mientras tanto, pida a este miembro del tribunal popular, de apellido Collins, que ayer fue retirado, que se abstenga de "hacer cualquier investigación exterior" sobre los hechos, por si, finalmente, se tiene que reincorporar al jurado para participar en las deliberaciones que todavía debe dictar la sentencia contra Ibar, que podría ser deEl juez del Tribunal de Brooward County, Dennis Bayley, adoptó la decisión de apartar a Collins este pasado jueves y hoy los abogados de Ibar, coordinados por Benjamin Waxman, han formalizado el recurso ante el Tribunal del cuarto distrito de Apelación de Florida, según ha informado el portavoz de la ' Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar' , Andrés Krakenberger.En su escrito, la defensa reclama que ponga "inmediatamente en suspenso" la orden de Bailey de excluir del jurado a esta persona, y mientras, suspenda el procedimiento. En principio, el próximo 5 de febrero está previsto que se celebre una audiencia de las partes con el juez para tratar cuestiones procesales de cara a la fase de sentencia, que se iniciaría el día 25 de febrero.Los abogados de Pablo Ibar alegan la necesidad de que se pare el juicio con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda determinarla orden de retirar a este miembro del tribunal popular. Además, han reclamado a este tribunal superior que instruya a Collins sobre que debe abstenerse de "hacer cualquier investigación exterior" sobre los hechos referentes a la causa y que no puede comunicarse con nadie que pueda darle información sobre el caso hasta que se le avise de lo contrario.Bayley citó ayer a una vistilla a este miembro del jurado en la que éste admitió ser el autor de unas publicaciones en la web 'reddit.com', bajo los seudónimos de 'wickerstar' y 'humanehero', en las que lamentaba haberse visto obligado a respaldar un veredicto bajoen un "caso de mucha gravedad" y preguntaba qué hacer al respecto, aunque sin mencionar cuál era el caso. Además, negó ante el juez que hubiera sido "contaminado" por información exterior.No obstante, el magistrado adoptó lalo que argumentó en un escrito de 50 páginas. La defensa de Ibar discrepa de esta resolución, que podría favorecer que se impusiera al procesado la pena de muerte por el jurado, que debe ser unánime. Si Collins siguiera en el tribunal popular, habría más posibilidades de que fuera condenado a cadena perpetua. En cualquier caso, la representación legal del acusado recurrirá la sentenciaLa defensa Pablo Ibar asegura que Collins debe permanecer en el tribunal popular, al no haber compartido ni recibido información externa sobre el caso que. Por ello, pretende que sea reincorporado.El miembro del jurado por ahora excluido se había puesto en contacto con el magistrado tras hacerse público el veredicto de culpabilidad de Ibar, para informarle de que. No obstante, en un primer momento el juez desestimó la petición para tomarle declaración. Días después, ordenó una vistilla.Dennis Bayley apartó la semana pasada a un suplente del tribunal popular que aseguró haber recibido información que no debía tener sobreen uno de los recesos de la vista oral, al escuchar en sede judicial una conversación entre un juez y una abogada sobre el caso.Este miembro del jurado dijo que no había oído algo que no supiera ya, por lo que la defensa reclamó que se le citara para pedirle explicaciones, al considerar que el tribunal popular podría estar "contaminado" de haber tenido acceso a esa información. Éste aseguró que solo había oído hablar de lo que estaba, pero el magistrado decidió excluirle.