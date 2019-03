El Gobierno británico confirma que solicitarán a Bruselas un aplazamiento de la fecha del 'Brexit'

Publicada el 18/03/2019 a las 20:57 Actualizada el 18/03/2019 a las 21:36

El ministro británico para el Brexit, Kwasi Kwarteng, ha confirmado este lunes en el Parlamento quede la fecha para el Brexit , fijada inicialmente para el 29 de marzo, informa Europa Press."El Artículo 50 (del Tratado de Lisboa) no especifica cómo un país puede solicitar una ampliación del periodo, pero (la primera ministra) Theresa May escribirá una solicitud al presidente del Consejo Europeo,", ha explicado Kwarteng en respuesta a una pregunta parlamentaria. La propuesta sería después debatida en elprevisto para esta misma semana.británico para legalizar la medida esta misma semana, ha explicado.En caso contrario, si la UE rechaza un aplazamiento de la fecha del Brexit, Reino Unido, ha subrayado Kwarteng. En cualquier caso, ha asegurado que "aún hay opciones de que el acuerdo pueda ser aprobado". Además, Kwarteng ha explicado que la ampliación del periodosi se aprueba finalmente en el Parlamento el Acuerdo de Retirada pactado por May en Bruselas, de lo contrario, el periodo será más largo.Sin embargo, este mismo lunes,, ha advertido de quey ha pedido modificaciones "sustanciales" del mismo que justifiquen una. El Acuerdo de Retirada ha sido ya rechazado en hasta dos ocasiones en el Parlamento, dividido entre quienes defienden la propuesta de May, quienes consideran que incluye demasiadas concesiones a la UE y exigen un acuerdo más duro, y quienes apuestan por un segundo referéndum sobre el Brexit.